W piątkowym wydaniu swojego programu Agnieszka Gozdyra poruszyła temat ataków na medyków, do których dochodziło w ostatnich dniach.

Interwencja Brauna w Oleśnicy. Zdecydowana krytyka byłych policjantów

Byli mundurowi, którzy pojawili się w "Debacie Gozdyry" postanowili także odnieść się do interwencji posła Grzegorza Brauna w szpitalu w Oleśnicy. Parlamentarzysta wszedł do placówki 16 kwietnia. Tam chciał dokonać "obywatelskiego zatrzymania" ginekolog, która przeprowadziła aborcję kobiety w dziewiątym miesiącu ciąży.

- Była to lekarka, która była na dyżurze w szpitalu i uważam, że tego posła Brauna - po wezwaniu do zachowania zgodnego z prawem - należało po prostu wziąć za fraki i wyprowadzić, bądź unieruchomić, tak żeby ta lekarka mogła wyjść - mówił Rafał Jankowski, przewodniczący zarządu głównego NSZZ Policjantów.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

- To że poseł chowa się za swoim immunitetem i co chwilę słyszymy o jego kolejnych występach, no to należy przemyśleć sprawę immunitetów i w jakich sytuacjach one powinny bronić - stwierdził.

Były policjant i antyterrorysta Jerzy Dziewulski zwrócił uwagę na zachowanie funkcjonariuszy. - Ten policjant, który wchodzi do szpitala, w którym rozgrywa się naprawdę dramat, bo pan "brunatny poseł" wchodzi i popełnia brutalne ordynarne, przestępstwo. Policjanci zaczynają z nim negocjować, proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Otóż negocjują z nim w towarzystwie jego szemranych kumpli, którzy stoją za nim i pilnują go, a te negocjacje - jeżeli już chciał je przeprowadzić - to powinny być absolutnie perfekcyjnie - podsumował.

17 kwietnia Prokuratura Krajowa poinformowała, że prokurator wszczął śledztwo w sprawie naruszenia nietykalności cielesnej i znieważenia lekarza.

Sprawa ginekolog z Oleśnicy. Prokuratura wszczęła śledztwo

O oleśnickim szpitalu stało się głośno za sprawą publikacji "Gazety Wyborczej" na temat historii pacjentki, która zdecydowała się na przeprowadzenie tam aborcji. Z informacji podawanych przez dziennikarzy wynikało, że do przerwania ciąży doszło w 36. tygodniu.

ZOBACZ: "Wprowadzanie terroru". Minister komentuje akcję Grzegorza Brauna w szpitalu

Po doniesieniach medialnych sprawą zainteresowała się Prokuratura Rejonowa w Oleśnicy, która wszczęła śledztwo w sprawie przeprowadzenia w szpitalu w Oleśnicy aborcji z naruszeniem prawa. Pacjentka i działacze organizacji Legalna Aborcja podkreślają, że procedura została wykonana zgodnie z ustawą z powodu zagrożenia zdrowia pacjentki.

WIDEO: Kto zostanie papieżem? Eksperci wskazali cztery nazwiska Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ap/ar / Polsatnews.pl