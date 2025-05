"Wybierzmy prezydenta, który tej przysiędze będzie wierny" - napisał premier Donald Tusk w mediach społecznościowych, odnosząc się do nachodzącego wystąpienia prezydenta Andrzeja Dudy. Głowa państwa zabierze głos około godz. 12:00 z okazji obchodów rocznicy Konstytucji 3 maja.

Premier Donald Tusk odniósł się do nadchodzącego przemówienia prezydenta Andrzeja Dudy. "Słuchając dziś ostatniego przemówienia prezydenta Dudy z okazji 3 Maja pamiętajmy o znaczeniu słów prezydenckiej przysięgi: 'Uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji'. I wybierzmy prezydenta, który tej przysiędze będzie wierny." - napisał szef rządu.

Słuchając dziś ostatniego przemówienia prezydenta Dudy z okazji 3 Maja pamiętajmy o znaczeniu słów prezydenckiej przysięgi: “Uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji”. I wybierzmy prezydenta, który tej przysiędze będzie wierny. — Donald Tusk (@donaldtusk) May 3, 2025

Głowa państwa będzie przemawiała z okazji obchodów Konstytucji 3 maja na Zamku Królewskim około godz. 12:00. Na uroczystościach obok szefa rządu pojawi się między innymi minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska.

Orędzie Donalda Tuska. "Wprowadzamy piastowską doktrynę regionalnej potęgi"

Jak powiedział premier Donald Tusk podczas ostatniego orędzia, Polska jest "wielkim marzeniem", które przez wieki "tworzyło z nas naród", a dobrze opisują to nadchodzące dni.

ZOBACZ: Orędzie premiera Donalda Tuska. "Gospodarczy nacjonalizm to nic złego"

- Dziś świętujemy nasz powrót na Zachód, wejście do europejskiej wspólnoty. Jutro damy cześć naszym narodowym barwom. 3 maja uczcimy historyczne postanowienie, że chcemy być nowoczesnym, silnym państwem z pierwszą w Europie konstytucją - mówił.

W czwartkowym przemówieniu apelował, że kiedy "będziemy patrzeć na polskie sztandary, pomyślmy z dumą, że to właśnie nam przypadł zaszczyt, żeby to wielkie marzenie zrealizować". - To nam przypadło już nie tylko marzyć, ale przede wszystkim działać. Czasy są trudne - ocenił.

- Oddając hołd Chrobremu, wprowadzamy piastowską doktrynę regionalnej potęgi. Najsilniejsza gospodarka, najsilniejsza armia, najsilniejszy głos w Europie. To wymaga odwagi, siły i umiejętności. Tylko tyle można by powiedzieć, bo wszystko to mamy - podkreślił w orędziu.

WIDEO: Pogoda zaskoczyła turystów. Musieli uciekać z plaży Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

wb/sgo / Polsatnews.pl