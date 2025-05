Biały Dom w mediach społecznościowych podał dalej wpis prezydenta USA Donalda Trumpa, w którym umieszczono grafikę przedstawiającą go jako papieża. Amerykański przywódca najpierw opublikował zdjęcie na platformie Truth Social.

Zdjęcie zdaniem zagranicznych mediów zostało wygenerowane przez sztuczną inteligencję. Grafika przedstawia Trumpa siedzącego na tronie w pełnym papieskim stroju. Prawy palec wskazujący przywódcy jest skierowany w stronę nieba.

Donald Trump w stroju papieża. Biały Dom publikuje nietypowe zdjęcie

Jak podała agencja AFP, opublikowanie nietypowego zdjęcia nastąpiło chwilę po tym, jak szef Białego Domu zażartował, że chciałby zostać przyszłym papieżem.

Na pytanie mediów o wskazanie swojego faworyta na papieski tron odpowiedział, że to on mógłby nim zostać. "To byłby mój numer jeden" - powiedział. Podkreślił przy tym, że nie ma preferencji w kwestii wyboru Ojca Świętego, ale jego zdaniem kardynał z Nowego Jorku jest "bardzo dobry".

Zdaniem mediów prezydentowi USA chodziło o arcybiskupa Nowego Jorku Timothy'ego Dolana, który jest teologicznym konserwatystą i zaciekłym przeciwnikiem aborcji.

Media: Papież Franciszek był krytyczny wobec Donalda Trumpa

Zmarły papież Franciszek według informacji podanych przez agencję AFP był prawdopodobnie jednym z najpotężniejszych głosów moralnych na świecie, który miał krytyczne zdanie w wobec Donalda Trumpa.

Media podają tutaj przykład pierwszej prezydentury Trumpa, kiedy ten zapowiedział budowę muru na granicy z Meksykiem. Ojciec Święty powiedział wówczas, że "każdy, kimkolwiek jest, kto chce tylko budować mury, a nie mosty, nie jest chrześcijaninem".

