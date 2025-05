Ci seniorzy mogą skorzystać z wcześniejszej emerytury. ZUS stawia jednak warunki

Nie każdy senior musi osiągnąć wymaganą przepisami liczbę lat, aby przejść na emeryturę. Istnieje możliwość wcześniejszego zakończenia aktywności zawodowej i pozyskania prawa do świadczenia. Dotyczy ona przedstawicieli szczególnych grup. Kto i kiedy może zawnioskować do ZUS o skorzystanie z tego rozwiązania?

Standardowe przejście na emeryturę w Polsce wiąże się z osiągnięciem odpowiedniego wieku. To 60 lat w przypadku kobiet i 65 u mężczyzn. Przewidziano jednak szereg sytuacji, gdy prawo do świadczeń można uzyskać wcześniej.

Emerytura nawet po czterdziestce. Trzeba spełniać wymagania

Jedną z możliwości jest emerytura z tytułu zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Mogą z niej skorzystać osoby, które urodziły się w latach 1949-1968, a od 2008 roku spełniają następujące kryteria:

przepisowy wiek emerytalny wyznaczony dla ich zawodu,

co najmniej 20 (panie) i 25 (panowie) lat stażu,

wymagany okres wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, możliwy do potwierdzenia dokumentami,

nieuczestniczenie w OFE bądź przekazanie środków z Funduszu budżetowi państwa.

Zakres profesji, które uprawniają do skorzystania z tego rozwiązania, jest dość szeroki. Jak podaje ZUS, za szczególne warunki uznaje się wykonywanie obowiązków w szkodliwych dla zdrowia okolicznościach lub praca wymagająca znacznej sprawności psychofizycznej.

Przykłady to:

ratownicy

górnicy

pracownicy działający w zakładach przetwarzających azbest czy produkujących ołów

Z kolei szczególny charakter związany jest z działalnością artystów, żołnierzy zawodowych czy służb mundurowych. Zakład Ubezpieczeń Społecznych podkreśla, że wykonywanie obowiązków na powyższych warunkach poświadczać powinien stosowny wpis w świadectwie pracy.

Rodzaje prac uprawniające do wcześniejszej emerytury reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r. Zazwyczaj wiekiem emerytalnym dla tego uprzywilejowanego grona jest 55 (kobiety) lub 60 (mężczyźni) lat, przy czym na specyficznym stanowisku trzeba być zatrudnionym co najmniej 15 lat. Takie zapisy dotyczą między innymi:

kolejarzy

dziennikarzy

górników

Ten sam wiek, ale 10-, 15- lub 20-letni staż (w zależności od stanowiska), dotyczą na przykład pracowników portów, nurków, pilotów albo nawigatorów lotniczych. U niektórych artystów, na przykład tancerzy i akrobatów, można uzyskać uprawnienia nawet w wieku 40 lat. Aby skorzystać z możliwości wcześniejszego zakończenia kariery, należy złożyć wniosek do ZUS najpóźniej przed 60. (kobieta) lub 65. (mężczyzna) urodzinami.

Wcześniejsza emerytura. Ile muszą przepracować nauczyciele?

To nie wszystkie tego typu rozwiązania. Nauczyciele mają szansę na przejście na emeryturę bez względu na wiek. Warunkiem jest 30 przepracowanych lat, a co najmniej 20 w roli pedagoga. Inni seniorzy decydują się na przykład na emerytury pomostowe, a trudna życiowa sytuacja zmusza niektórych do rezygnacji z zatrudnienia, by zajmować się dzieckiem wymagającym stałej opieki.

O wszystkich różnorodnych przypadkach informuje ZUS, szczegółowo podając dane dotyczące profesji, okresów składkowych i koniecznych wniosków.

