Wypłata, która należy się raz. Nawet kilkanaście tysięcy zł jednorazowo

Kwestię odprawy emerytalnej dla osoby, która była zatrudniona odpowiednią liczbę lat, reguluje polskie prawo. Art. 92 (par. 1) Kodeksu pracy mówi, że świadczenie dotyczy "spełniających warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury".

Odprawa emerytalna. Ile i dla kogo?

Należy podkreślić, że odprawa emerytalna może mieć różne kwoty. Przepisy regulują bowiem jedynie gwarantowaną sumę, jaka należy się seniorowi kończącemu aktywność zawodową. W przypadku niektórych zawodów, zwłaszcza w tzw. budżetowce, istnieją osobne ustalenia.

Przykładem są pielęgniarki i położne. Jeśli ich staż jest krótszy niż 15 lat, dostają właśnie równowartość pensji. Dłuższy okres zatrudnienia to już jednak równowartość dwumiesięcznych poborów, a "wysłużenie" 20 lat otwiera drzwi do kwoty odpowiadającej trzem miesięcznym wypłatom.

Karta Nauczyciela określa z kolei sytuację pedagogów. Przedstawiciele tej grupy zawodowej mogą liczyć na dwumiesięczne (gdy przepracują mniej niż 20 lat), a nawet trzymiesięczne (przy stażu powyżej dwóch dekad) wynagrodzenie. Znamy też kwoty, na jakie może liczyć część działających w administracji. Ustawa o pracownikach samorządowych przewiduje dodatkowe dwie wypłaty za 10-letnią służbę, trzy za 15-letnią, a sześć przy 20-letniej działalności zawodowej.

Powyższe to jedynie przykłady, bo wewnętrznie zakładowe przepisy bywają najróżniejsze i odchodzący zatrudniony może otrzymać na przykład roczne wynagrodzenie. Dodać należy, że takie organy jak np. Okręgowe Rady Pielęgniarek i Położnych, przewidują też bonusowe, zwykle kilkusetzłotowe zapomogi dla odchodzących na emeryturę.

Nie każdy dostanie odprawę

Odprawy emerytalne wylicza się na podstawie dochodów z trzech ostatnich miesięcy przed ustaniem stosunku pracy. Wlicza się do tego bazowe pobory, jak i dodatki oraz premie. Istnieją ponadto zapisy, które ograniczają grono uprawnionych do uzyskania środków. Wspomniany art. 92 Kodeksu pracy zakłada, że gdy świadczenie zostanie wypłacone, beneficjent nie otrzyma już prawa do kolejnej odprawy. Pieniędzy nie dostają też ci, którzy mają możliwość przejścia na emeryturę lub rentę, ale kontynuują swoją działalność zawodową.

Innym warunkiem, o którym trzeba pamiętać, jest to, że odprawę przelewa się osobom zatrudnionym na umowę o pracę. Gdy senior przechodzi na rentę rodzinną, również nie może skorzystać z tego rozwiązania. I wreszcie, środki powinny zostać przekazane w momencie ustania stosunku pracy. Nie należy składać żadnych wniosków, a opóźnienia w przekazaniu należnych pieniędzy są podstawą do pozwania byłego już szefostwa.

