Policja w Mławie odnalazła w czwartek ciało zaginionej 16-latki. Tego samego dnia w Grecji zatrzymano 17-latka podejrzanego o dokonanie zabójstwa. - Usłyszał on zarzut dokonania zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem - poinformował prok. Bartosz Maliszewski z Prokuratury Okręgowej w Płocku. Grozi mu za to kara od 15 do 30 lat pozbawienia wolności.