- Dość ryzykowny, kampanijny ruch - stwierdził szef MSZ Radosław Sikorski w programie "Gość Wydarzeń", komentując wizytę w Waszyngtonie, kandydata na prezydenta Karola Nawrockiego, który spotkał się z amerykańskim prezydentem Donaldem Trumpem. Minister przyznał, że sam jest ciekaw reakcji wyborców, ale wyglądało to na "sojusznicze błogosławieństwo". - Jednak to Polacy powinni wybrać - skwitował.

Prowadzący Grzegorz Kępka zapytał szefa polskiej dyplomacji o wizytę w Stanach Zjednoczonych kandydata na prezydenta RP Karola Nawrockiego, który został przyjęty przez Donalda Trumpa w Białym Domu.

Sikorski nie sądzi, aby wspólne zdjęcie Nawrockiego z amerykańskim prezydentem mogło być "momentem zwrotnym" kampanii. - Dość ryzykowny kampanijny ruch. (...) Nacjonalizmy mają to do siebie, że wywołują reakcje i nacjonalizm amerykański też wywołuje reakcje - stwierdził.

Karol Nawrocki w Waszyngtonie. Radosław Sikorski: Podejrzewam, że nic nie załatwił

Według relacji kandydata wspieranego przez PiS, Trump miał mu powiedzieć - "wygrasz". - Ciekawe, czy ujął się (Nawrocki - red.) chociażby za kwestią nałożenia przez Stany Zjednoczone 20-procentowych ceł na Unię Europejską, w więc także na Polskę - mówił Sikorski.

Minister spraw zagranicznych przyznał w rozmowie, że nie ma informacji na temat tego, "co Nawrocki załatwił" podczas swojej wizyty u prezydenta USA. - Podejrzewam, że nic nie załatwił - skwitował. Jego zdaniem spotkanie Trump i Nawrockiego sprowadza się do "wsparcia partyjnego". - Stany Zjednoczone w przeszłości raczej stroniły nawet od wizyt - w obie strony - zbyt blisko wyborów - stwierdził.

Sikorski przekazał, że niedawno amerykańska ambasada miała pytać o "obce, zagraniczne interwencje w nasz proces wyborczy". - Ja myślałem, że to było pytanie, a to okazało się, była zapowiedź - mówił.

Radosław Sikorski ciekawy reakcji wyborców

Polityk KO przyznał, że jest ciekaw, jak wyborcy ocenią tę wizytę Nawrockiego. - To wygląda jakby ktoś chciał uzyskać błogosławieństwo sojusznicze, a jednak to Polacy powinni wybrać nam prezydenta - mówił.

Prowadzący przypomniał wtedy, że również kandydat KO Rafał Trzaskowski jeździł na spotkania z brukselskimi komisarzami. - To jest co innego. Bruksela to my - odparł Sikorski. Natomiast USA to - jak zaznaczył - sojusznik, ale nie mamy z nimi "związków konstytucyjnych, prawnych".

W piątek szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Wojciech Kolarski na antenie Programu I Polskiego Radia przypomniał, że Trump do Polski został zaproszony już 11 listopada zeszłego roku. Cały czas nie wiadomo, kiedy amerykański prezydent pojawi się nad Wisłą. - Przewidujemy, że wizyta w Polsce może mieć miejsce przed szczytem NATO w Hadze, czyli w czerwcu - ocenił Kolarski.

Sikorski nie obawia się, że kandydat jego partii będzie tracił poparcie po podróży Nawrockiego za ocean. - Na wiecu poparcia dla Rafała Trzaskowskiego w Poznaniu był wielki entuzjazm, pełen skwer (ludzi - red.) - powiedział.

Przytoczył "ostatni" sondażu poparcia, z którego wynika, że Trzaskowski ma 6-procentową przewagę nad Nawrockiem. - To ja nie wiem, czy tak bywało w poprzednich kampaniach prezydenckich przed pierwszą turą - stwierdził i dodał, że kandydat KO jest na dobrej drodze do zwycięstwa.

Karol Nawrocki w USA. Spotkanie z Donaldem Trumpem

Biały Dom poinformował, że "prezydent USA Donald Trump spotkał się w czwartek z kandydatem na prezydenta RP Karolem Nawrockim". Do komunikatu dołączono wspólne zdjęcie obu polityków.

Nawrocki relacjonował z kolei, że Trump przepowiadał mu wygraną w wyborach. "To był zaszczyt rozmawiać o świetlanej przyszłości relacji Polska-USA" - napisał później w mediach społecznościowych.

Nawrocki uczestniczył w Białym Domu w uroczystości z okazji amerykańskiego Narodowego Dnia Modlitwy. W ogrodach przy siedzibie lidera USA przysłuchiwał się przemówieniu Trumpa. Kandydat PiS na prezydenta Polski spotkał się również z amerykańskimi politykami, m.in. Marco Rubio, sekretarzem stanu USA.