Polacy wypoczywający w trakcie majowego długiego weekendu powinni zachować szczególną ostrożność. Jak informuje IMGW w piątek po południu oraz wieczorem wystąpią niebezpieczne zjawiska meteorologiczne.

W centralnej i północnej części Polski mogą wystąpić burze oraz silne porywy wiatru, sięgające do 90 km/h. Miejscami prognozowane są opady gradu. Pogoda może zmienić się w każdej chwili, o czym mogli się już dziś przekonać turyści w Sopocie.

Reporterka Polsat News Anna Gonia-Kuc przekazała, że nagłe pojawienie się deszczu zmusiło plażowiczów do szybkiego spakowania swoich rzeczy i ucieczki z kocami z plażami. - Deszcz był bardzo intensywny, na szczęście bardzo krótki - przekazała.

Jednak turyści i mieszkańcy Trójmiasta powinni mieć ze sobą parasol przez cały dzień, ponieważ ryzyko opadów będzie występowało co najmniej do godziny 22. - Powinniśmy sprawdzić, czy mamy na wyposażeniu w domu zapas wody, baterie do latarek w razie gdyby prąd był odłączony przez dłuższy okres czasu - podkreślił mł. ogn. Michał Korol z KMP w Sopocie.

Burze i silny wiatr. Apele o ostrożność w majówkę

Jak podkreśliła na antenie Polsat News synoptyk IMGW Anna Woźniak, sytuacja w godzinach popołudniowych i wieczornych będzie bardzo dynamiczna. - Na pewno będzie trzeba na bieżąco sprawdzać sytuację. Szykujemy się na to, że te ostrzeżenia mogą być jeszcze aktualizowane - zapowiedziała.

- Na razie sytuacja jest jeszcze spokojna, burze rozwijają się na Pomorzu. W rejonie Trójmiasta mieliśmy już opady deszczu. Na razie nic groźnego się nie dzieje, ale szykujemy się szczególnie na te silniejsze porywy wiatru oraz punktowe, intensywne opady deszczu, które nie będą trwały długo, ale nawet chwilowo mogą pogarszać widzialność - wskazała.

Dodała, że największym zagrożeniem związanym z burzami będą silne porywy wiatru. - Pamiętajmy, że ten rodzaj burz, którego spodziewamy się dzisiaj, to są superkomórki burzowe, czyli nie będą to burze rozległe obszarowo, one będą izolowane, mogą być małe, ale są realnym zagrożeniem. Te silne porywy wiatru do 90 km/h to już sytuacja, gdy mogą być porywane małe przedmioty, zagrożenie stanowią konary drzew, czy nawet drzewa - przestrzegła.

- Przede wszystkim, jeśli wykorzystujemy ten wolny czas, tę ładną pogodę na zewnątrz, musimy mieć na myśli cały czas, żeby mieć schronienie. Jeśli wypoczywamy nad wodą i widzimy zbliżającą się burzę, również powinniśmy pomyśleć o tym, żeby jak najszybciej wrócić na brzeg, żeby znaleźć schronienie i bezpieczenie tę burzę przeczekać - zaapelowała.