Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował o rozpoczęciu nowej operacji wojskowej, która ma zapewnić bezpieczeństwo i kontrolę nad przestrzenią powietrzną w regionie Bałtyku. - To jest odpowiedź na zagrożenia, z którymi mamy do czynienia - podkreślił, nawiązując do niedawnych prowokacji ze strony Rosji.