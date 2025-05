W ciągu roku świadczenia emerytalne wzrosły o 13,4 proc., co jest efektem waloryzacji obejmującej rosnące koszty życia. Z danych udostępnionych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wynika, iż przeciętna emerytura w marcu 2025 roku wyniosła 3782,58 zł brutto (ok. 3200-3250 netto). Mimo tego sytuacja materialna polskich seniorów nadal pozostaje bardzo zróżnicowana.

Seniorzy, którzy otrzymują emeryturę w przedziale od około 2650 zł do 5670 zł brutto, mogą być dziś uznawani za przedstawicieli klasy średniej. Emerytura oscylująca wokół średniej krajowej, czyli blisko 3800 zł brutto, stawia seniora w samym środku tego przedziału, choć to wciąż stosunkowo niska pensja. Co więcej, osiągnięcie takiej wysokości świadczenia nadal pozostaje wyzwaniem dla wielu osób kończących aktywność zawodową.

Przepaść dochodowa wśród seniorów

Minimalna emerytura w Polsce od 1 marca 2025 roku wynosi 1878,91 zł brutto (około 1713 zł netto). Choć świadczenie to wzrosło względem poprzedniego roku o 5,5 proc., wciąż zapewnia jedynie podstawowe utrzymanie i pozostaje dalekie od poziomu uznawanego za standard klasy średniej.

Różnice w wysokości emerytur są skutkiem wielu czynników, do których należy zaliczyć:

długość stażu pracy,

wysokość odprowadzanych składek,

moment przejścia na emeryturę.

System premiuje osoby, które pracowały dłużej i osiągały wyższe zarobki, natomiast ci, których kariera zawodowa była krótsza lub przerywana, otrzymują znacząco niższe świadczenia.

Trzynasta i czternasta emerytura

W 2025 roku emeryci mogą liczyć na dodatkowe wsparcie finansowe w postaci trzynastej i czternastej emerytury:

trzynasta emerytura zostanie wypłacona w wysokości 1878,91 zł brutto, czyli będzie równa aktualnej minimalnej emeryturze

czternasta emerytura przysługuje w pełnej wysokości osobom, których podstawowe świadczenie nie przekracza 2900 zł brutto

W przypadku wyższych emerytur stosowana będzie zasada "złotówka za złotówkę", polegająca na proporcjonalnym zmniejszeniu świadczenia.

Dzięki tym dodatkom sytuacja finansowa wielu seniorów poprawi się choć na krótki czas, jednak w skali roku wsparcie to nie zmienia znacząco rozkładu dochodów wśród emerytów.

Jak wygląda rzeczywistość polskiego emeryta?

Choć średnia wartość emerytur rośnie z roku na rok, poziom życia polskich seniorów nadal zależy w dużej mierze od historii ich zatrudnienia. Ci, którzy przez lata odprowadzali wysokie składki, mogą dziś korzystać z emerytur zapewniających względny komfort. Z kolei rosnąca liczba emerytów otrzymujących minimalne świadczenia zmaga się z codziennymi trudnościami finansowymi.

W praktyce przekłada się to na ogromne różnice w standardzie życia, dostępie do usług zdrowotnych, rekreacji czy możliwości wsparcia bliskich. Życie polskiego emeryta bywa skrajnie różne, mimo że statystycznie świadczenia wydają się rosnąć.

