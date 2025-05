"Akt rozpaczy". Sienkiewicz o wizycie Nawrockiego w Białym Domu

- Prezydenta w Polsce będą wybierać Polacy, a nie Trump i nie Amerykanie. Więc nawet jeśli pan Nawrocki spędziłby miesiąc w USA, to nie sądzę żeby mu to pomogło wygrać wybory - powiedział w programie "Graffiti" Bartłomiej Sienkiewicz. Według niego wizyta kandydata na prezydenta popieranego przez PiS w Białym Domu "to jest akt rozpaczy". - Nie sądzę jednak, żeby mu to pomogło wygrać wybory - dodał.