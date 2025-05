"Świętym symbolem" nazwał flagę biało-czerwoną Rafał Trzaskowski na spotkaniu z wyborcami w Sopocie. Skrytykował też Karola Nawrockiego, który - według kandydata KO - "przyszedł, żeby próbować nam wmówić, że tylko on ma prawo do patriotyzmu". W Święto Pracy dziękował też nauczycielkom i nauczycielkom. - Gdyby nie ich praca, nad polską szkołą byłoby widmo Przemysława Czarnka - przekonywał.

Rafał Trzaskowski przemawiał w czwartek do zgromadzonych nieopodal molo w Sopocie. Skrytykował swojego rywala w wyborach, Karola Nawrockiego. Jego zdaniem kandydat PiS "przyszedł i chciał używać naszych barw narodowych, po to, żeby nas dzielić". Nawiązał przy tym to debaty w Końskich, gdzie - według reprezentanta KO - Nawrocki "porzucił" przyniesioną przez siebie flagę Polski.

- (Przyszedł - red.), żeby próbować nam wmówić, że tylko on ma prawo do patriotyzmu. Wszyscy mamy prawo do patriotyzmu. Wszyscy mamy prawo do biało-czerwonej - mówił włodarz Warszawy o prezesie IPN.

Wiec Rafała Trzaskowskiego. Wspomniał o "widmie Przemysława Czarnka"

W wiecu Trzaskowskiego udział wziął również premier Donald Tusk, prezydenci Gdańska i Sopotu, a także trójmiejscy samorządowcy związani z obecnym obozem rządzącym. Kandydat KO nawiązał w przemówieniu do przypadającego w czwartek Święta Pracy. Podziękował związkom zawodowym i pracownikom, którzy - pomimo wolnego dnia - wykonują swoje obowiązki.

Wspomniał również o Związku Nauczycielstwa Polskiego, gdyż - jak mówił - gdyby nie praca ZNP, "wszystkich naszych nauczycielek i nauczycieli, wszystkich, którzy pracują w polskiej szkole, byłoby nad nią widmo Przemysława Czarnka, pełne jego interesów, indoktrynacji, zniszczenia polskiej szkoły".

Trzaskowski podziękował Hołowni i Biejat. "Nawrocki odwrócił wzrok"

Trzaskowski potępił także kontrowersyjne wypowiedzi z ostatniej debaty prezydenckiej, organizowanej w Warszawie przez "Super Express". Jego zdaniem "pochwała polityki Władimira Putina", na jaką zdecydował się Maciej Maciak, jak również "haniebne słowa" Grzegorza Brauna o powstaniu w getcie warszawskim "nigdy nie powinny być wygłoszone w Polsce".

Na koniec przypomniał o przesłaniu zmarłego w tym roku Mariana Turskiego, dziennikarza i byłego więźnia Auschwitz, by "nigdy nie być obojętnym" i podziękował wszystkim, którzy stanowczo zareagowali na kontrowersyjne wypowiedzi niektórych jego rywali, w tym Te słowa skierował m.in. do Szymona Hołowni i Magdaleny Biejat. - Karol Nawrocki postanowił odwrócić wzrok - nadmienił Trzaskowski.

osg/wka / Polsatnews.pl / PAP