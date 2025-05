W ciągu ostatniego tygodnia kwietnia 2025 roku przez Teksas i Oklahomę przetoczyła się seria tornad i burz. W Teksasie odnotowano co najmniej dziewięć tornad, które spowodowały zniszczenia w hrabstwach Parker, Jack, Hood i Montague. W Oklahomie, w miejscowości Spaulding, tornado zniszczyło wiele domów i dróg, powodując śmierć jednej osoby.

W Lawton w Oklahomie intensywne opady deszczu doprowadziły do powodzi błyskawicznych, w wyniku których co najmniej jedna osoba zginęła, gdy jej pojazd został porwany przez wodę. Bazując na informacjach Fox Weather, służby ratunkowe miały trudności z dotarciem do zatopionego pojazdu, a ofiarę udało się wydobyć dopiero po opadnięciu wody.

Tornada i burze w Oklahomie i Teksasie

W Moore, na południe od Oklahoma City, kobieta i jej 12-letni syn zginęli, gdy ich samochód został porwany przez wodę i wciągnięty pod most. Ojciec chłopca był jedynym ocalałym z tej tragedii. Lokalna społeczność zorganizowała zbiórkę funduszy, aby wesprzeć rodzinę w obliczu tej straty.

Pixabay Burze i Tornada w USA. Możliwe powodzie

W Lawton, a także innych miastach Oklahomy, burze przyniosły grad, intensywne opady deszczu i powodzie, które zmusiły władze do zamknięcia wielu dróg oraz ewakuacji mieszkańców.

Prognozy na kolejne dni i wyzwania dla społeczności lokalnych

Narodowa Służba Pogodowa (NWS) ostrzega przed dalszymi intensywnymi odpadami deszczu i możliwością powodzi w regionach od północno-zachodniego Teksasu po południowo-zachodnią Missouri oraz na pograniczu Oklahomy i Arkansas. Przewiduje się, że do czwartku spadnie od 5 do 10 cm deszczu, co może prowadzić do kolejnych powodzi.

W poniedziałek, 28 kwietnia, największe zagrożenie tornadami występowało w części Iowa, Minnesoty i Wisconsin, gdzie wydano ostrzeżenia czwartego stopnia w pięciostopniowej skali. Jednakże zachodnia Oklahoma również znajduje się w strefie podwyższonego ryzyka.

National Weather Service Prognoza pogody dla USA

Społeczności w Oklahomie i Teksasie stoją przed ogromnymi wyzwaniami związanymi z odbudową po zniszczeniach spowodowanych przez burze i powodzie. Wiele domów oraz dróg zostało zniszczonych, a mieszkańcy muszą zmagać się z brakiem prądu i dostępu do podstawowych usług.

Władze lokalne apelują o ostrożność i przestrzeganie zaleceń służb ratunkowych, a także o unikanie podróży w obszarach objętych ostrzeżeniami pogodowymi.

Największe zagrożenie pogodowe w USA to powodzie błyskawiczne

Powódź błyskawiczna występuje nagle i w krótkim czasie. Zwykle jest wynikiem wyjątkowo intensywnych opadów deszczu, które błyskawicznie zalewają teren.

Z danych NOAA (Krajowej Administracji Oceanicznej i Atmosferycznej) wynika, że średnio 127 osób rocznie traci życie w wyniku powodzi. Niemal połowa tych wypadków dotyczy osób, które znalazły się w wodzie podczas jazdy samochodem.

