"Ś.p. dr Tomasz Solecki - najukochańszy mąż, tatuś, syn, brat i wujek" - czytamy na tablicy nekrologu zmarłego. W komunikacie poinformowano, że msza żałobna zostanie odprawiona w środę 7 maja o 13:40 w kaplicy na Cmentarzu Batowickim w Krakowie.

Wkrótce po nabożeństwie, doczesne szczątki lekarza zostaną pochowane na terenie nekropolii. "Prosimy o nieskładanie kondolencji" - zastrzegła rodzina zmarłego.

Pogrzeb zamordowanego lekarza. Opublikowano nekrologi

Odrębny nekrolog opublikowano na łamach "Dziennika Polskiego" - zamieszczono go w imieniu kierownika Katedry Ortopedii i Fizjoterapii Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum i kierownika oraz zespołu Oddziału Klinicznego Ortopedii i Traumatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

"Tomek był wspaniałym lekarzem i ciepłym człowiekiem. To niepowetowana strata dla wszystkich. Znowu nienawiść zabrała dobrego człowieka" - czytamy w jego treści.

ZOBACZ: Kolejny atak w szpitalu. Tym razem pobito pielęgniarkę

Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński oraz Okręgowa Rada Lekarska ustanowiły 6 maja dniem żałoby. Na godz. 12:00 zaplanowano spotkanie przez budynkiem szpitala, mające na celu uczczenie pamięci zmarłego i okazanie solidarności z jego bliskimi. W wydanym przez instytucje liście zaapelowano do przedstawicieli polskiego życia publicznego.

"Apelujemy do wszystkich uczestników debaty publicznej, w szczególności polityków, o obniżenie jej temperatury, która jest często celowo, cynicznie eskalowana. Werbalna, emocjonalna agresja trafiająca z mediów do społeczeństwa czyni ogromne szkody, a docierając do jednostek podatnych do generowania niezdrowych emocji i fizycznej agresji niesie zagrożenia dla nas wszystkich" - napisano.

Zabójstwo lekarza w Krakowie. Podejrzany w areszcie

Dr Tomasz Solecki zmarł po ataku 35-letniego mężczyzny z powiatu jędrzejowskiego - pacjenta, który miał być niezadowolony ze swojego leczenia. We wtorek agresor wtargnął do gabinetu ortopedy i zaczął się awanturować. Następnie dokonał ataku przy użyciu ostrego narzędzia.

Zanim ochrona obezwładniła napastnika i wezwała policję, 35-latek zdołał zadać lekarzowi liczne rany kłute - m.in. w klatkę piersiową, brzuch oraz nogi i ręce. Na miejscu pojawili się ratownicy, którzy przeprowadzili reanimację i przetransportowali poszkodowanego na blok operacyjny.

ZOBACZ: Zabójstwo lekarza w Krakowie. Nowe informacje o sprawcy

Pomimo wysiłków lekarzy, życia doktora nie udało się uratować. Napastnik okazał się być funkcjonariuszem Służby Więziennej - pracował w Areszcie Śledczym w Katowicach. Sąd w Krakowie wydał decyzję o trzymiesięcznym areszcie dla podejrzanego, który usłyszał zarzuty zabójstwa medyka i usiłowania uszkodzenia ciała pielęgniarki.