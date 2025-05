W nocy z czwartku na piątek deszcz będzie padał na północno-zachodnich krańcach kraju - w rejonie województw zachodniopomorskiego i lubuskiego. Nad ranem na tym obszarze wystąpią pierwsze, słabe burze.

Z kolei na wschodzie i południu Polski spodziewane są przymrozki. Z kolei dla województw podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego i małopolskiego Instytut wydał alert I stopnia. Na obszarach objętych ostrzeżeniami temperatura przy gruncie wyniesie minus 2 stopnie. Na zachodzie temperatura przyjmie wartości do 11 stopni.

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne i zagrożenie zdrowia i życia. Instytut zaleca ostrożność i śledzenie komunikatów o rozwoju sytuacji pogodowej.

Prognoza pogody na majówkę. Nadchodzą niebezpieczne burze

Natomiast w piątek na wschodzie, a także w Małopolsce i na Podkarpaciu będzie słonecznie. Na pozostałym obszarze kraju wystąpią opady deszczu i burze. W związku z burzami mogą zostać wydane ostrzeżenia nawet II stopnia w pasie od Żuław Wiślanych po Kujawy, Wielkopolskę i Śląsk.

Na tych terenach burze będą najsilniejsze, z porywami wiatru do 90 km/h i opadami deszczu do 20 milimetrów. Możliwy jest ponadto grad. W rejonach podgórskich temperatura wyniesie od 18-19 stopni, na wschodzie od 21 do 27 na zachodzie. Wiatr porywisty z południa.

Nocą z piątku na sobotę burze przemieszczą się, ale do rana osłabną. W pasie od Dolnego Śląska, przez województwo łódzkie i Mazowsze burze będą najsilniejsze. W całym kraju, z wyjątkiem Małopolski i Podkarpacia, będzie padał deszcz. Na termometrach od 6 stopni na północy, do 14 na południu. Wiatr umiarkowany, na obszarze występowania burz silny i porywisty, do 85 km/h.

osg/wka / Polsatnews.pl