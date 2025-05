Do zdarzenia doszło w czwartek ok. godz. 6 rano na oddziale neurologii. Informację o pobiciu pielęgniarki potwierdziła w rozmowie z polsatnews.pl przewodnicząca regionu mazowieckiego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, Zofia Czyż.

- Sprawa została zgłoszona na policję i policja interweniowała. Koleżanka jest w tej chwili pod opieką lekarzy na izbie przyjęć. Jest obserwowana i została zbadana - przekazała przedstawicielka związku, dodając że kobieta została pobita w sposób dotkliwy.

O zdarzeniu jako pierwsze poinformowało RDC.

Pielęgniarka pobita przez pacjenta. Kolejny atak na medyka

Atak na pielęgniarkę jest kolejnym incydentem związanym z napaścią na medyka, do którego doszło w tym tygodniu. We wtorek w poradni ortopedycznej w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie 35-latek z powiatu jędrzejowskiego wtargnął do gabinetu jednego z lekarzy i zaczął się awanturować.

Następnie zaatakował go przy użyciu ostrego narzędzia. Ochrona obezwładniła napastnika i wezwała policję. Marcin Chrzanowski, zastępca dyrektora szpitala ds. medycznych powiedział, że chwilę po ataku na miejscu pojawili się ratownicy. Zaczęli prowadzić reanimację i przetransportowali rannego lekarza na blok operacyjny.

ZOBACZ: Zabójstwo lekarza w Krakowie. Padły mocne słowa pod adresem polityków

Pomimo wysiłków, jego życia nie udało się uratować. U ofiary stwierdzono liczne rany kłute klatki piersiowej, brzucha, kończyn górnych i dolnych.

Ataki na pracowników ochrony zdrowia. Rząd zapowiada kroki

- Pracujemy nad kompleksowym zestawem działań, które mają zapewnić większe bezpieczeństwo lekarzom, pielęgniarkom, sanitariuszom i ratownikom medycznym - zapowiedział w środę Donald Tusk.

Szef rządu przekonywał, że od wielu lat "trwała atmosfera napuszczająca na pracowników służby zdrowia". - Powstał front złych emocji

między pacjentami a pracownikami ochrony zdrowia (...). Musimy być wobec siebie wyrozumiali, musi zapanować elementarna empatia. Być może wtedy nie będzie dochodzić do ataków szaleńca - przekonywał.

ZOBACZ: Zabójstwo lekarza w Krakowie. Minuta ciszy w szpitalach

Z kolei w rozmowie z PAP prezes Naczelnej Rady Lekarskiej dr Łukasz Jankowski przekonywał, że bezkarność napastników działa dla nich zachęcająco, a medycy potrzebują środków mogących zabezpieczyć ich przed potencjalnymi atakami ze strony pacjentów. Chodzi m.in. o bramki na wejściach do szpitali i na oddziały, czy przyciski alarmowe do wezwania ochrony.

- O szczegółach, m.in. z Ministerstwem Zdrowia, dopiero będziemy rozmawiać. Dziś nasze środowisko jest w emocjach. Wydarzenia dzisiejszego dnia pokazują, do czego doprowadziliśmy jako społeczeństwo, czyli do całkowitej utraty zaufania do siebie nawzajem i do tragicznego końca, kiedy lekarz traci życie, próbując ratować innych - mówił Jankowski w dniu zabójstwa lekarza w Krakowie.