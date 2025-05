W czwartek w Białym Domu odbywają się uroczystości w związku z Narodowym Dniem Modlitwy. Wśród gości znalazł się Karol Nawrocki, kandydat PiS na prezydenta Polski. Interii udało się potwierdzić, że ma on zaplanowane spotkania z "doradcami i z ważnymi przedstawicielami administracji Trumpa i republikanów".

Zdjęcie, na którym widać kandydata PiS na terenie Białego Domu, opublikował europoseł PiS Adam Bielan. "Trzaskowski u Tuska w Sopocie, Nawrocki u Trumpa w Białym Domu" - skomentował fotografię Szefernaker.

Trzaskowski u Tuska w Sopocie, Nawrocki u Trumpa w Białym Domu #Nawrocki2025 https://t.co/GQfFyVcuUd — Paweł Szefernaker 🇵🇱 (@szefernaker) May 1, 2025

Karol Nawrocki w Białym Domu. Nieoczekiwana wizyta kandydata

Wizyta Nawrockiego w Waszyngtonie do ostatniej chwili była trzymana w tajemnicy. Wcześniej sztabowcy kandydata na prezydenta informowali, że jedzie on do Chicago spotkać się z Polonią.

ZOBACZ: Karol Nawrocki leci do Chicago. Sztab zdradza szczegóły wizyty w USA

W środę w "Gościu Wydarzeń" o tę kwestię został zapytany szef sztabu Nawrockiego Paweł Szefernaker. Nie chciał on jednak potwierdzić, czy w związku z wyjazdem do USA polityk będzie w Białym Domu i czy spotka się z Trumpem.

- 3 maja będziemy w Chicago na wielkiej paradzie, to jest największe wydarzenie tego rodzaju organizowane przez Polaków. 2 maja i 3 spotkania z Polonią - odpowiedział na pytanie Piotra Witwickiego o plany kandydata PiS.