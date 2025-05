Jarosław Gowin otrzymał nową pracę dzięki wygraniu konkursu, który został zorganizowany przez Urząd Miasta Chełm. Były minister otrzymał stanowisko pełnomocnika ds. współpracy z uczelniami wyższymi oraz partnerstwa międzynarodowego.

ZOBACZ: Sławomir Wałęsa nie żyje. Syn Lecha Wałęsy miał 52 lata

Jarosław Gowin ma nową pracę. Dostał posadę w samorządzie

O zatrudnieniu byłego koalicjanta Jarosława Kaczyńskiego poinformował prezydent Chełma Jakub Banaszek. Włodarz lubelskiego miasta podkreślił, że zależy mu na rozwoju szkolnictwa wyższego w Chełmie, a Gowin ma odpowiednie doświadczenie bo sprawował funkcję ministra nauki i szkolnictwa wyższego.

ZOBACZ: Tragiczny majówkowy poranek. Dwie osoby nie żyją

"Dziś na terenie Chełma funkcjonuje jedna uczelnia, czyli PANS. Równolegle rozmawiamy z UMCS o utworzeniu Centrum Europejskich Kompetencji (podpisaliśmy już list intencyjny), ale planów jest więcej. Właśnie z tego powodu podjąłem decyzję, że ten strategiczny, kluczowy dla Chełma obszar wymaga szczególnej uwagi i nowego impulsu. Na tym polu nawiązałem współpracę z Panem dr Jarosławem Gowinem - między innymi byłym Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który swoim doświadczeniem oraz wiedzą będzie dla mnie na tym polu szczególnym, ale przede wszystkim merytorycznym wsparciem" - napisał samorządowiec na Facebooku.

Gowin odszedł z polityki po konflikcie z Kaczyńskim

Jarosław Gowin wycofywał się z życia politycznego pod koniec 2022 r. Ujawnił wtedy, że zmagał się z depresją. Wcześniej skonfliktował się z Jarosławem Kaczyński w sprawie organizacji tzw. prezydenckich wyborów kopertowych w okresie pandemii.

ZOBACZ: Zerwali flagę ukraińską z urzędu. Braun: Biorę to na siebie

W jego ugrupowaniu doszło do rozłamu - część polityków przeszło do obozu PiS, a Gowin z najwierniejszymi działaczami przeszedł do opozycji. W 2023 nie ubiegał się o reelekcję w wyborach parlamentarnych.