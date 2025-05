Groźny wypadek w rezerwacie. Kobieta spadła ze skały

Podczas wspinaczki w rezerwacie Zielona Góra w Kusiętach kobieta spadła ze skały - potwierdził polsatnews.pl Adam Pytlarz z zespołu prasowego KMP w Częstochowie. Nieprzytomną 40-latkę przetransportowano do szpitala śmigłowcem LPR. Kobieta najpewniej doznała ciężkiego urazu.

Do zdarzenia doszło w czwartek około godziny 11.00 na terenie rezerwatu przyrody Zielona Góra w Kusiętach. - Kobieta spadła ze skały podczas wspinaczki na skałce Kowadło - potwierdził polsatnews.pl Adam Pytlarz z częstochowskiej policji.

Wypadek podczas wspinaczki na skałce Kowadło. 40-latka jest nieprzytomna

Do akcji ratunkowej zaangażowano straż pożarną, policję oraz Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Jak relacjonują strażacy z OSP w Olsztynie (tego położonego w województwie śląskim), kobieta spadła z 2,5 metra.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia stwierdzono, że poszkodowana 40-latka jest nieprzytomna i bardzo ciężko oddycha, co może świadczyć o poważnym urazie głowy lub klatki piersiowej.

Ze względu na trudnodostępne położenie miejsca zdarzenia, do akcji zadysponowano Grupę Jurajską GOPR, aby dotrzeć do poszkodowanej oraz udzielić jej pierwszej pomocy. 40-latkę przekazano zespołowi LPR, który przetransportował ją do szpitala w Częstochowie.