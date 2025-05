Kandydatki i kandydaci na prezydenta mają coraz mniej czasu na to, by przekonać do siebie wyborców. Już za 17 dni Polki i Polacy ruszą do urn, by wskazać, kto powinien pełnić najbardziej zaszczytny urząd w państwie polskim. Im bliżej finału, tym walka bardziej zacięta, co zauważyć można było chociażby w ostatniej debacie.

W sieci pojawił się pierwszy opublikowany w miesiącu wyborów sondaż zrealizowany przez United Surveys dla WP. Wynika z niego, że na największe szanse na zwycięstwo wciąż liczyć może Rafał Trzaskowski - oddanie głosu na przedstawiciela Koalicji Obywatelskiej deklaruje 31,6 proc. respondentów. W porównaniu z poprzednim badaniem sondażowni, włodarz Warszawy zaliczył jednak drobny spadek, o 0,1 proc.

Wybory prezydenckie 2025. Pierwszy sondaż w maju

Choć według zestawienia Trzaskowski może liczyć na "bezpieczne" zwycięstwo, największym zagrożeniem pozostaje dla niego wciąż Karol Nawrocki, na którego głos oddać chce 24,7 proc. ankietowanych. Również i kandydat popierany przez Prawo i Sprawiedliwość odnotował mniejsze poparcie niż poprzednim razem - jego słupek spadł o 2,9 proc.

Podium zamyka Sławomir Mentzen, który w przeciwieństwie do Trzaskowskiego i Nawrockiego, zyskał dodatkowych wyborców. Na przedstawiciela Konfederacji zagłosować chce 12,8 proc. badanych - o 1,5 proc. więcej niż poprzednim razem. Tuż za nim uplasował się Szymon Hołownia z wynikiem 8 proc. głosów (wzrost o 0,9 proc.).

ZOBACZ: "Ja się znieważenia nie dopatruję". Bosak o słowach Brauna w czasie debaty

Piąte i szóste miejsca należą do lewicowych kandydatów. Oddanie głosu na Magdalenę Biejat zadeklarowało 5,6 proc. respondentów. Po piętach depcze jej Adrian Zandberg, który może liczyć na poparcie 4,3 proc. ankietowanych. Pod lewicą znalazł się Krzysztof Stanowski (2,5 proc.) oraz Grzegorz Braun (2 proc.) i Marek Jakubiak (1,5 proc.). Na pozostałych kandydatów wskazał 1 proc. badanych w sondażu.

Warto zaznaczyć, że kandydaci na prezydenta wciąż mogą zawalczyć o niepewny elektorat - odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć" wybrało bowiem 6 proc. ankietowanych.

Wyniki sondażu. Trzaskowski z pewnym zwycięstwem w drugiej turze

Zgodnie z wynikami sondażu, do drugiej tury wyborów zakwalifikowaliby się Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki. Ankietowani zostali zapytani o to, na którego z tych kandydatów zdecydowaliby się oddać głos w "dogrywce" wyścigu. Wszystko wskazuje na to, że przedstawiciel Koalicji Obywatelskiej nie miałby problemu z wygraną.

ZOBACZ: Ile mieszkań ma Karol Nawrocki? "Nigdy tego nie ukrywał"

Na Trzaskowskiego zagłosowałoby 53,3 proc. respondentów (wzrost o 2,8 proc.). Kratkę z nazwiskiem konkurującego z nim prezesa IPN zaznaczyłoby 39,5 proc. (spadek o 0,7 proc.). 7,2 proc. badanych wybrało odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć".

Sondaż przeprowadzony został w dniach 28-29 kwietnia metodą CATI oraz CAWI na reprezentatywnej próbie 1000 osób.