Wybory wygrywa się na takich bitwach jak w Końskich, (...) w żaden sposób cała sytuacja nie urągała biało-czerwonym barwom - mówił w programie "Gość Wydarzeń" Paweł Szefernaker. Szef sztabu Karola Nawrockiego odniósł się w ten sposób do zostawienia flagi przez kandydata na prezydenta po jednej z debat - Zostawił tę flagę w miejscu zwycięskiej bitwy - przekonywał.

W programie "Gość Wydarzeń" Paweł Szafernaker został zapytany o zostawienie przez Karola Nawrockiego biało-czerwonej flagi po debacie w Końskich.

- Ile razy zostawił pan flagę biało-czerwoną gdzieś, w jakimś obcym miejscu? - dopytywał prowadzący Piotr Witwicki.

- Ja jeszcze takich bitew kampanijnych nie wygrywałem, w związku z tym nie miałem takiej okazji - odparł szef sztabu Nawrockiego.

Nawrocki zostawił biało-czerwoną flagę. "W miejscu zwycięskiej bitwy"

Szefernaker odwołał się do wyjaśnień, które w tej sprawie przedstawiał kandydat na prezydenta. - Z jednej strony Karol Nawrocki mówił o tym, że jako historyk wie, jak wyglądały bitwy i zostawił tę flagę w miejscu zwycięskiej bitwy - wskazał.

- Z drugiej strony dobrze pan pamięta, jak wyglądała tam sytuacja, jak wyglądało wejście do sali, jak wyglądało wyjście z sali. Wiadomo, że jest kampania w związku z tym druga strona próbuje wykorzystać każdy powód - mówił polityk.

- Wybory wygrywa się na takich bitwach jak w Końskich, (...) w żaden sposób cała sytuacja nie urągała biało-czerwonym barwom - dodał.

Szefernaker o Nawrockim w debatach. "Zasadniczo jesteśmy bardzo zadowoleni"

Piotr Witwicki zapytał również, czy z sytuacja z flagą nie doprowadziła do tego, że kandydata wspieranego przez PiS "udało się trochę zgasić".

- Absolutnie nie. To znaczy wypowiedzi, które padły podczas debaty, szczególnie ta wobec Rafała Trzaskowskiego, czy też Szymona Hołowni pokazują, że w tej debacie Karol Nawrocki zaprezentował bardzo dobrą formę - odpowiedział Szefernaker.

Szef sztabu Nawrockiego stwierdził, że taką opinię podzieliło "wielu komentatorów", którzy wcześniej negatywnie komentowali polityków PiS. - Rzadko się zdarza, żeby w stacjach, które zazwyczaj krytykują polityków PiS, pozytywnie się wypowiadano na ich temat, a teraz tak właśnie było - podkreślił.

- Po słabym występie Rafała Trzaskowskiego w Końskich trochę zostały zaniżone wobec niego oczekiwania. Jeśli te oczekiwania wobec Karola Nawrockiego z każdym dniem rosną, no to znajdą się również ci, którzy będą go krytykować. Zasadniczo jesteśmy bardzo zadowoleni z udziału Karola Nawrockiego w debatach - podsumował polityk.