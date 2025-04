Choć zasady są surowe, istnieją pewne wyjątki. Uczniowie z niepełnosprawnościami, którzy wymagają stałego monitorowania stanu zdrowia, mogą uzyskać zgodę na wniesienie odpowiednich urządzeń, takich jak aplikacje do ciągłego monitorowania glikemii. Warunkiem jest wcześniejsze zgłoszenie takiej potrzeby i uzyskanie odpowiedniej zgody od komisji egzaminacyjnej.

Zakaz urządzeń elektronicznych na maturze

Centralna Komisja Egzaminacyjna jasno określa zasady dotyczące obecności urządzeń elektronicznych na sali egzaminacyjnej. Zgodnie z wytycznymi zabronione jest wnoszenie jakichkolwiek urządzeń telekomunikacyjnych, w tym telefonów i elektronicznych zegarków. Przewodniczący zespołu nadzorującego egzamin przypomina zdającym o tym zakazie przed rozpoczęciem egzaminu.

Zakaz ten ma na celu zapewnienie uczciwości i równości podczas egzaminu. Obecność urządzeń mogących umożliwić komunikację z osobami trzecimi lub dostęp do internetu stwarza ryzyko nieuczciwego zdobywania informacji, a jest to nieakceptowalne w kontekście egzaminu maturalnego.

Matura 2025. Konsekwencje naruszenia zakazu

Naruszenie zakazu wnoszenia urządzeń elektronicznych na salę egzaminacyjną może mieć poważne konsekwencje dla zdającego.

W przypadku stwierdzenia obecności takiego urządzenia egzamin może zostać unieważniony, a uczeń nie będzie miał możliwości przystąpienia do niego w terminie poprawkowym. Oznacza to konieczność oczekiwania na kolejny rok, aby ponownie podejść do egzaminu.

Co można zabrać na maturę?

Podczas egzaminu maturalnego dozwolone jest posiadanie jedynie określonych przedmiotów. Należą do nich:

dokument tożsamości ze zdjęciem,

długopis z czarnym tuszem lub pióro z czarnym atramentem,

linijka,

cyrkiel,

kalkulator prosty lub naukowy (w zależności od przedmiotu),

lupa (dla osób z dysfunkcjami wzroku).

Wszelkie inne przedmioty, w tym jedzenie, napoje inne niż woda oraz przedmioty osobiste, takie jak maskotki czy amulety, są zabronione.

Egzamin maturalny z nietypowej strony. Ciekawostki

Matura najczęściej kojarzona jest z 18-latkami, jednak zdarzają się również wyjątkowe przypadki. Najmłodszy zdający miał zaledwie 12 lat. Co roku do zaliczenia przystępują także osoby wybierające mniej popularne przedmioty, takie jak historia muzyki, łacina czy język kaszubski, wybierane przez nielicznych pasjonatów.

Egzaminy odbywają się nie tylko w szkołach, ale również w szpitalach czy w domach, pod nadzorem komisji. Zdarza się, że do matury podchodzą osoby w dojrzałym wieku, nawet po sześćdziesiątce. Dla wielu stanowi ona nie tylko wyzwanie edukacyjne, lecz także szansę na realizację osobistych celów i marzeń.

