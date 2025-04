"'Nie może być tak, że w Polsce wygrywa cynizm i draństwo' - powiedział dziś prezydent Duda. Pełna zgoda. Dokończymy to, co zaczęliśmy 15 października. Do widzenia" - napisał w sieci Donald Tusk. Wcześniej w południe Andrzej Duda ujawnił, że 18 maja zagłosuje na Karola Nawrockiego. W przemówieniu polityk nie omieszkał skrytykować obecną większość rządzącą.

Na niedzielnej konwencji PiS w Łodzi oprócz kandydata formacji na prezydenta wystąpił Andrzej Duda. Polityk wezwał do tłumnego głosowania 18 maja.

- Chodzi o to, żeby 10 mln ludzi poszło i zagłosowało na Karola Nawrockiego. Te wybory są zagrożone, właśnie przez matactwa, cynizm i draństwo tej drugiej strony. Może temu zapobiec tylko wysoka frekwencja. Dlatego musicie iść i mobilizować - apelował.

- Ja, Andrzej Duda, zagłosuję na Karola Nawrockiego - powiedział wprost prezydent. W dalszej części swojego wystąpienia głowa państwa wielokrotnie krytykowała większość rządzącą.



Na wypowiedź prezydenta zareagował wczesnym popołudniem premier.

"'Nie może być tak, że w Polsce wygrywa cynizm i draństwo' - powiedział dziś prezydent Duda. Pełna zgoda. Dokończymy to, co zaczęliśmy 15 października. Do widzenia" - napisał w sieci Donald Tusk.

Wcześniej w Łodzi prezydent przekonywał, że obecnie w Polsce "siłą fizyczną" przejmuje się media publiczne i wyrzuca zastępcę prokuratura krajowego. - To jest tragedia Rzeczypospolitej, że dzisiaj wychodzą do mediów czołowi politycy, Donald Tusk i ośmielają się mówić, że to jest przywracanie praworządności. Co tragiczne, liberalno-lewicowe elity Unii Europejskiej im przytakują albo udają, że tego nie widzą - wskazał Duda.

WIDEO: "Ceremoniał nie jest wyryty na kamieniu". Ekspert wspomina pogrzeby papieży Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

pbi / Polsatnews.pl