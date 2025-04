Do dużego karambolu doszło na autostradzie A4 na Dolnym Śląsku. - Chodzi o dwa wypadki, w których w sumie udział wzięło osiem samochodów, a poszkodowanych zostało siedem osób - powiedziała sierż. szt. Paulina Domaradzka z KPP w Jaworze.

W sobotę przed godz. 10 służby dostały zgłoszenie o wypadku na autostradzie A4 przy w pobliżu zjazdu Wądroże Wielkie. Z informacji wynikało, że w zdarzeniu uczestniczyło wiele samochodów.

St. asp. Aleksandra Pieprzycka z KWP we Wrocławiu poinformowała polstatnews.pl, że karambol to w rzeczywistości dwa zdarzenia. - Pierwsze to wypadek, a drugie kolizja - poinformowała.

Później okazało się, że oba zostały zakwalifikowane jako wypadki. - Drugi nastąpił w tym samym miejscu bezpośrednio po pierwszym - powiedziała sierż. szt. Paulina Domaradzka z KPP w Jaworze. Jak wyjaśniła w sumie uczestniczyło w nich osiem pojazdów, a poszkodowanych zostało siedem osób.

Karambol na A4. Na miejscu lądował LPR

Jedna z nich została przetransportowana śmigłowcem LPR do szpitala. Na miejsce wezwano karetki z Jawora, Legnicy i Strzegomia.

Z przekazu strażaków z Jawora wynika, że w uczestniczących w wypadkach samochodowcach jechały w sumie 24 osoby.

Na miejscu pracują policjanci. Lewy pas w kierunku Zgorzelca jest zablokowany.