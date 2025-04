Zdecydowana deklaracja Trumpa ws. Krymu

Rozmowę opublikowano w piątek z okazji zbliżających się stu dni drugiej prezydentury Trumpa.

"Myślę, że przyczyną rozpoczęcia wojny było to, kiedy zaczęto mówić o dołączeniu do NATO" - oświadczył amerykański prezydent.

Jak napisał "Time", układ pokojowy, który stara się wprowadzić Trump, zakłada przekazanie Rosji około 20 proc. terytorium Ukrainy.

"Krym zostanie przy Rosji" - oznajmił Trump. "I Zełenski to rozumie, i wszyscy rozumieją, że jest z nimi od dawna" - podkreślił.

Zaznaczył, że półwysep "został im przekazany przez Baracka Husseina Obamę, a nie przeze mnie".

Trump zaznaczył, że gdyby on był prezydentem w 2014 roku Krym nie trafiłby w ręce Rosjan. "To jest wojna Obamy. To wojna, która nigdy nie powinna się wydarzyć" - zaznaczył.

Wkrótce więcej informacji.