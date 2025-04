Włoskie media rozpisują się na temat pogrzebu papieża Franciszka, który odbędzie się w sobotę. Oprócz światowych przywódców Ojca Świętego pożegnają m.in. więźniowie, biedni oraz migranci. - To ludzie, których najbardziej ukochał papież Franciszek - mówi reporterka Polsat News Agnieszka Milczarz.

W Watykanie trwają przygotowania do pogrzebu papieża Franciszka. Na jaw wychodzi coraz więcej szczegółów dotyczących pochówku głowy Kościoła Katolickiego. Reporterka Polsat News Agnieszka Milczarz sprawdziła, o co o pogrzebie Ojca Świętego pisze włoska prasa.

Watykan. Na pogrzebie Franciszka imigranci i więźniowie

Papież Franciszek znany był z troski o osoby najsłabsze. Za życia prosił o to, żeby jego pogrzeb miał skromny przebieg i odbył się z udziałem osób wykluczonych.

- Katolicka gazeta "Avvenire" pisze o tym, że papieża pożegnają jutro (...) ludzie, którzy są wykluczeni, biedni i migranci. Czyli ludzie, których najbardziej ukochał papież Franciszek - mówi z Watykanu Agnieszka Milczarz.

- Dziennik "Il Messaggero" zwraca uwagę w artykule, że poproszono o to, by w ostatniej drodze papieża Franciszka wzięli udział więźniowie. Papież pojechał do niego w wielki czwartek i spotkał się z nimi - dodaje.

Pogrzeb papieża. Tak będzie wyglądał grób Franciszka

Dziennik "Corriere della Sera" pokazał fotografię grobu papieża. Duchowny nie zostanie pochowany w Bazylice Świętego Piotra, gdzie spoczęli jego poprzednicy, a w bazylice Matki Bożej Większej w Rzymie.

- Będzie pochowany pod posadzką bazyliki w ziemi, tak jak zapisał w testamencie. Nad tym grobem będzie płyta z krzyżem i napisem po łacinie - przekazuje nasza korespondentka.

Pogrzeb papieża. Światowi liderzy pożegnają Franciszka

Włoskie gazety donoszą, że oprócz wiernych w pogrzebie udział weźmie około stu państwowych delegacji. Udział w uroczystości weźmie m.in. prezydent USA Donald Trump.

Polityków na pogrzebie będzie obowiązywała specjalna etykieta. W pierwszym rzędzie usiądzie prezydent Włoch z rodziną oraz prezydent Argentyny. W następnych rzędach usiądą koronowane głowy, a dopiero w kolejnych prezydenci innych państw.