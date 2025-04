- Dziękuję, że zabrałeś mnie z powrotem na plac - to jedne z ostatnich słów, jakie papież Franciszek wypowiedział przed śmiercią. Skierował je do swojego osobistego asystenta medycznego, Massimiliano Strappettiego. Towarzyszył on Ojcowi Świętemu w ostatnim spotkaniu z wiernymi. Chwilę przed tym, jak papież zapadł w śpiączkę, uniósł rękę na znak pożegnania.