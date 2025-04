- To, co zrobił Grzegorz Braun i jego bojówki, to jest wprowadzanie terroru na oddziale ginekologiczno-położniczym w miejscu, gdzie kobiety mają rodzić dzieci, gdzie ratuje się ich zdrowie, czasami życie, w sytuacji, gdzie na świat przychodzą wcześniaki, które także trzeba otoczyć opieką - i które powinno być komfortowym miejscem pracy dla lekarzy, którzy mają pacjentki leczyć - mówiła w "Graffiti" minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

Zdaniem Agnieszki Dziemianowicz-Bąk "wejście polityka w trakcie kampanii wyborczej na taki oddział i zastraszanie, wtargniecie, przetrzymywanie, de facto pozbawianie wolności lekarki, odbieranie jest możliwości dostępu do pacjentek - jest absolutnie karygodne".

Grzegorz Braun pojawił się w środę w szpitalu w Oleśnicy, aby dokonać "zatrzymania obywatelskiego" jednej z pracujących tam lekarek. Chodziło o ginekolog, która przeprowadziła zabieg aborcji u kobiety będącej w 36. tygodniu ciąży.

Grzegorz Braun wtargnął do szpitala w Oleśnicy. Minister Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zabrała głos

Jak oceniła minister, "bardzo dobrze, że prokuratura już podjęła działania, policja musi w takich sytuacjach interweniować".

- To jest sytuacja, na którą my jako społeczeństwo reagować powinniśmy, bo to co robi Grzegorz Braun, to jest to samo, co mówi Sławomir Mentzen. Braun robi to, co Mentzen mówi i ta kampania wyborcza powinna być lekcją, aby nie dopuszczać takich ludzi do władzy i ograniczać im - środkami demokratycznymi - przestrzeń w debacie publicznej - podkreśliła Dziemianowicz-Bąk.

Prowadzący Marcin Fijołek przywołał opinię prof. Piotra Sieroszewskiego, który przekonywał w "Wydarzeniach", że w tej sprawie poród przez cesarskie cięcie i próba leczenia dziecka byłoby lepszym rozwiązaniem. Minister pytana była o wprowadzenie wytycznych w sprawie aborcji wykonywanych po 24. tygodniu ciąży.

- Mamy do czynienia z latami zaniedbań i zbudowaniem - także przez poprzedni rząd i trybunał Julii Przyłębskiej - takiej atmosfery, w której każdy zabieg przerwania ciąży, także tej, która jest legalna na mocy i tak bardzo restrykcyjnego prawa aborcyjnego - jest pod specjalnym nadzorem. Jest traktowana tak, że ja bardzo współczuję tej kobiecie, pacjentce. Przecież to była ciąża wyczekana, to była ciąża chciana, spodziewała się dziecka, któremu nadała już imię i spotkała ją niewyobrażalna tragedia - podkreśliła Dziemianowicz-Bąk.

- Najpierw przeżyła wielką tragedię, później została odesłana na oddział psychiatryczny - z tego co mówią doniesienia medialne - wbrew własnej woli - zaznaczyła. Jak mówiła minister, kobieta ta "była pod presją, ostracyzmem, krytyką zamiast uzyskać pomoc i wsparcie jeżeli chodzi o przerwanie ciąży, skoro taką decyzję na pewno bardzo dla niej trudną podjęła".

Dziemianowicz-Bąk: To na pewno nie jest decyzja podjęta lekko

Dziemianowicz-Bąk stwierdziła, że "nie będzie rozsądzać, jaka forma medycznie byłaby najwłaściwsza, bo nie jest lekarzem". - Jestem polityczką i uważam, że rolą państwa jest chronić i wspierać pacjentki w tak dramatycznych sytuacjach, a nie krzywdzić - powiedziała.

- Przy całej wrażliwości, jeśli kobieta, która chciała tej ciąży, chciała urodzić o dziecko, dowiaduje się o dramatycznym stanie tej uszkodzonej ciąży i podejmuje taką decyzję, to na pewno nie jest decyzja podjęta lekko. Wszystko odbywa się zgodnie z i tak bardzo restrykcyjnym prawem - mówiła minister.

