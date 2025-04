Choć Śląsk kojarzy się głównie z przemysłem, w jego zachodniej części skrywa się geologiczna perełka - Kraina Wygasłych Wulkanów. To autentyczne, dawno uśpione stożki wulkaniczne, które powstały setki milionów lat temu. Mimo że ich erupcje należą do zamierzchłej przeszłości, ślady tej potężnej aktywności geologicznej wciąż są wyraźnie widoczne w krajobrazie.

Geopark Kraina Wygasłych Wulkanów, obejmujący Góry i Pogórze Kaczawskie, należy do Światowej Sieci Geoparków UNESCO. To obszar o wyznaczonych granicach, który chroni stanowiska dziedzictwa geologicznego, w tym przypadku pozostałości po wulkanach.

Kraina pełna wygasłego ognia

Kraina Wygasłych Wulkanów rozciąga się na fragmencie Pogórza Kaczawskiego na Dolnym Śląsku. Choć wulkaniczne krajobrazy zwykle kojarzą się z Islandią lub Włochami, również w Polsce znajdują się ślady dawnej aktywności wulkanicznej. W regionie można napotkać dziesiątki stożkowatych wzgórz. To pozostałości po erupcjach, które miały miejsce miliony lat temu. Niektóre z nich, jak Czartowska Skała czy Wilkołak, mają niemal podręcznikowy kształt. Inne skrywają bazaltowe skały, kolumny i kominy, prowadzące kiedyś w głąb ziemi.

ZOBACZ: Sanatorium od ręki? Tylko dla wybranych. Reszta czeka miesiącami

Wspomniana Czartowska Skała to jeden z najbardziej charakterystycznych punktów w regionie. Bazaltowy twór z wyraźnym przekrojem komina wulkanicznego przyciąga uwagę nie tylko swoją formą, ale i widokami na okoliczne wzgórza i pola. Organy Wielisławskie, z kolei, to pionowe słupy bazaltowe przypominające piszczałki organów, efekt stygnięcia lawy. Osobom poszukującym bardziej klasycznych widoków wulkanicznych przypadnie do gustu Wilkołak, czyli stożek o charakterystycznym, "wulkanicznym" kształcie.

Geologiczna lekcja na świeżym powietrzu

Kraina Wygasłych Wulkanów to doskonałe miejsce zarówno na piesze wycieczki, jak i na naukę poprzez obserwację. Dzięki tablicom edukacyjnym i dobrze oznaczonym szlakom można samodzielnie poznawać procesy geologiczne, które ukształtowały region, od powstawania skał magmowych po historię erupcji. Trasy są dostosowane do różnych grup wiekowych i nie wymagają specjalnego przygotowania. To wszystko sprawia, że region cieszy się rosnącym zainteresowaniem wśród rodzin z dziećmi.

ZOBACZ: Lepiej z nimi nie zadzierać. Osoby o tych imionach są najbardziej uparte

Oprócz wyjątkowych walorów geologicznych region oferuje także bogate dziedzictwo kulturowe. Na jego terenie znajdują się urokliwe miasteczka, jak Złotoryja - najstarsze miasto w Polsce (uzyskało prawa miejsce w 1211 roku) oraz klimatyczne wioski z zabytkowymi pałacykami i dawnymi gospodarstwami. Połączenie przyrody, historii i lokalnej kultury sprawia, że każda wizyta w tym zakątku Dolnego Śląska może przynieść nowe doświadczenia.

WIDEO: Szybka pomoc uratowała mu życie. Wiceburmistrz miał zwał, kiedy prowadził auto Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

red. / polsatnews.pl