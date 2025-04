Raport w sprawie Ryszarda Cyby opublikowano w środę na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

"Dzięki współpracy Ministerstwa Sprawiedliwości i Ministerstwa Zdrowia zadbaliśmy o to, by będący w stanie zaawansowanej demencji Ryszard Cyba nie był dla nikogo zagrożeniem. Jednocześnie dopilnowaliśmy, by trafił do placówki, która jest odpowiednio wyspecjalizowana biorąc pod uwagę skomplikowany stan zdrowia skazanego" - czytamy w oświadczeniu Prokuratora Generalnego Adama Bodnara.

Dalej minister stwierdził, że sprawa Cyby pokazała "systemowy problem wynikający z faktu, że ta szczególna kategoria skazanych znajduje się na styku trzech obszarów odpowiedzialności władz publicznych: wymiaru sprawiedliwości (w tym sądów, prokuratury i Służby Więziennej), systemu opieki zdrowotnej oraz systemu opieki społecznej".

Sprawa Ryszarda Cyby. Bodnar wydał oświadczenie

"Choć władze państwowe cały czas miały kontrolę nad skazanym, a każda z instytucji działała wg swoich własnych procedur, to omawiana sytuacja ujawniła istniejące od wielu lat niedostatki systemowe. Co więcej, w mojej ocenie postawa poszczególnych organów państwa mogła charakteryzować się większą rozwagą i przewidywalnością. Na to wszystko nałożyła się opieszałość w rozpoznawaniu spraw, które powinny być przez sądy traktowane jako pilne. Taki stan rzeczy jest niedopuszczalny. Raport zawiera ważne wnioski i zalecenia, które zostały natychmiast wdrożone przez Ministerstwo Sprawiedliwości, Służbę Więzienną i Prokuraturę Krajową. W raporcie znajdują się także rekomendacje dalszych działań legislacyjnych" - czytamy dalej.

Zawarte w raporcie wytyczne minister sprawiedliwości przekazał "właściwym instytucjom i organom państwa".

"Zobowiązałem już Służbę Więzienną oraz Prokuraturę Krajową do wprowadzenia systemu koordynacji i monitorowania postępowań wykonawczych wobec osób skazanych na kary długoterminowe. Jestem zdeterminowany, by odpowiednie instytucje, w tym zwłaszcza mi podległe (jako Ministrowi Sprawiedliwości i jako Prokuratorowi Generalnemu), w przyszłości w podobnych sytuacjach współpracowały i uzupełniały się wedle jasnych zasad. Podejmę również rozmowy z innymi ministrami. Naszym celem powinno być wspólne i kompleksowe uregulowania tego problemu" - podkreślił Bodnar.

Według ministtra niezbędne jest rozwiązanie kwestii "braku właściwych, wyspecjalizowanych placówek, do których powinny trafiać osoby skazane, kiedy ich stan zdrowia nie pozwala na dalsze odbywanie kary pozbawienia wolności".

"Dostrzegam również potrzebę dokonania zmian legislacyjnych w Kodeksie karnym wykonawczym, w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych, w Regulaminie urzędowania sądów powszechnych oraz w Regulaminie urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury. Niezbędne jest również rozszerzenie katalogu spraw pilnych o sprawy w przedmiocie orzeczenia o zastosowaniu środków zabezpieczających. By zadbać o interes społeczny, równie istotne jest wprowadzenie obowiązku orzekania w takich sytuacjach na posiedzeniach jawnych z obligatoryjnym udziałem prokuratora" - podkreślono w oświadczeniu.

Kim jest Ryszard Cyba?

Ryszard Cyba 19 października 2010 roku ośmiokrotnie strzelił do dwóch pracowników biura PiS. Marek Rosiak został trafiony pięciokrotnie, zginął na miejscu. Później sprawca zaatakował Pawła Kowalskiego paralizatorem, powalając go na ziemię i kilkukrotnie raniąc nożem.

Nieco ponad rok później Sąd Okręgowy w Łodzi skazał Ryszarda Cybę na dożywocie z możliwością ubiegania się o warunkowe zwolnienie dopiero po 30 latach. Z kolei w kwietniu 2012 roku łódzki Sąd Apelacyjny utrzymał wyrok w mocy.

Cyba po ostatnim zwolnieniu z zakładu karnego trafił do Domu Pomocy Społecznej, a stamtąd do szpitala psychiatrycznego.



25 lutego Sąd Okręgowy w Łodzi, który 11 lat wcześniej skazał Cybę, wydał postanowienie o zawieszeniu postępowania wykonawczego wobec niego i 11 marca wystawił nakaz jego zwolnienia.

Sędzia Grzegorz Gała powiedział, że dolegliwości, na które cierpi Cyba, nie rokują wyleczenia, a nawet poprawy jego stanu zdrowia i należy liczyć się z dalszą progresją zaburzeń poznawczych i z postępującym zniedołężnieniem skazanego. Cierpi on bowiem na głębokie otępienie, dotknięty jest całkowitą dezorientacją, zniedołężnieniem i brakiem kontaktu logicznego, co stanowi przeciwwskazanie do odbywania kary w zakładzie.