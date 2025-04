Groźnie wyglądający wypadek na autostradzie A4. Doszło tam do wywrócenia się samochodu ciężarowego przewożącego kruszyno. Droga w miejscu zdarzenia jest zablokowana.

Do zdarzenia doszło w środę około południa na autostradzie A4 w pobliżu Katowic. Na jezdni w kierunku Gliwic wywróciła się naczepa ciężarówki przewożącej kruszywo.

Kierowcy zestawu nic się nie stało. W wyniku wypadku na drogę wysypały się kamienie. Przyczyna wypadku nie jest póki co znana.

Kamienie na autostradzie. Groźny wypadek na A4

Policja poinformowała, że dwa pasy autostrady A4 w kierunku Gliwic są całkowicie zablokowane. Ruch odbywa się tylko jednym, lewym pasem.

To jednak nie jedyny wypadek, który zdarzył się w środę w rejonie Katowic. Wcześniej na DK 86 w kierunku Tychów doszło do do zderzenia trzech pojazdów osobowych.

W wyniku wypadku jeden z pasów ruchu był zablokowany. Obecnie utrudnienia już nie występują.

