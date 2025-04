- Na mocy postanowień szczytu NATO Jasionka została podniesiona do jeszcze wyższego poziomu. Nie jedno, nie dwa państwa, a całe NATO bierze odpowiedzialność za nią - mówił Władysław Kosiniak-Kamysz w "Gościu Wydarzeń". Dodał, że decyzja USA o wycofaniu stamtąd wojsk nie była żadnym zaskoczeniem. Zdaniem szefa MON "to lepiej dla Polski", że odpowiedzialność za bazę bierze obecnie więcej państw.

Władysław Kosiniak-Kamysz mówił w "Gościu Wydarzeń" o wycofaniu amerykańskich żołnierzy z Jasionki.



- Na mocy postanowień szczytu NATO Jasionka została podniesiona do jeszcze wyższego poziomu. Nie jedno, nie dwa państwa, a całe NATO bierze odpowiedzialnośc za nią - przekazał Władysław Kosiniak-Kamysz. Podkreślił, że decyzja USA nie była żadnym zaskoczeniem, ani dla prezydenta, ani dla szefa BBN.

- Tak naprawdę mamy tam dzisiaj więcej sojuszniczych wojsk, niż przed tą decyzją. Dojechali żołnierze niemieccy z Patriotrami, dojechali żołnierze Norwescy. Są też deklaracje innych narodowości - stwierdził wicepremier.

Przekazał, że "bardzo chce, by amerykańscy żołnierze byli w Polsce", ale pozytywnie ocenia decyzję o przejęciu odpowiedzialności dotyczącej Jasionki przez NATO. - To jest lepiej dla Polski. A nie, że tylko Polska i USA. W nato jest Polska, USA plus inne państwa - powiedział.

Szef MON: Od dawna jesteśmy na celowniku

W programie poruszono także temat zagrożenia ze strony Rosji.

- Od dawna jesteśmy na celowniku - stwierdził szef MON. Wspomniał m.in. o atakach w cyberprzestrzeni. Podkreślił, że skala werbowania osób do przeprowadzania sabotaży w Polsce jest największa w historii.

Kosiniak-Kamysz pytany był o jedną z wypowiedzi Siergieja Naryszkina, szefa służby zagranicznego wywiadu Moskwy. Stwierdził on, że w przypadku agresji NATO na Rosję lub Białoruś, w pierwszej kolejności ucierpią Polska oraz kraje bałtyckie. Prowadzący Piotr Witwicki zauwazył, że wypowiedź może być wymierzona w polskie zbrojenia.

- Bylibyśmy idiotami, gdybyśmy słuchali porad "dokonajcie rozbrojenia i wtedy będzicie bezpieczni" - odparł Kosiniak-Kamysz.

Kosiniak-Kamysz: PKW powinna przyjrzeć się kandydaturze Maciaka

Piotr Witwicki zauważył, że w podobnym tonie wypowiadał się podczas debaty prezydenckiej w Końskich jeden z kandydatów na prezydenta, Maciej Maciak. - To jest głupota albo zdrada. Wolałbym, aby to była głupota - skwitował szef MON.

- Myślę, że wyborcy dadzą ocenę, jeśli złożył podpisy legalnie. Myślę, że warto, PKW przyjrzała się temu procesowi. Od momentu, kiedy pan Maciak wyglaszał takie hasła w debacie, służby powinny działać i w tej sprawie musi być pełna gotowość do monitoringu wszystkich wypowiedzi - powiedział Kosiniak-Kamysz.

Wypowiedzi Maciaka nazwał "skandalicznymi i niedopuszczalnymi".

