Jak ustalił brytyjski "Guardian", powołując się na swoje źródła, w piątek doszło do spotkania amerykańskich urzędników z przedstawicielami Ukrainy w związku z umówieniem propozycji umowy dotyczącej minerałów.

Zgodnie z zamysłem prezydenta Donalda Trumpa władze w Kijowie miałyby potraktować zapisy umowy jako "zapłatę" za broń, która została dostarczona na linię frontu za kadencji Joe Bidena.

Z kolei według agencji Reuters negocjacje nad zapisami umowy stają się coraz bardziej zacięte. Nowe propozycje Stanów Zjednoczonych są znacznie bardziej "maksymalistyczne", niż ich pierwotna wersja z początku bieżącego roku.

Żądania Donalda Trumpa. Gazociąg ma trafić pod kontrolę USA

Podobne doniesienia podał między innymi "Financial Times" i agencja Bloomberg. Administracja Donalda Trumpa żąda od Ukrainy renegocjacji uzgodnionego wcześniej, lecz nie podpisanego tekstu porozumienia o surowcach.

Nowa wersja proponowana przez USA ma umożliwić Waszyngtonowi szeroką kontrolę nad eksploatacją, sprzedażą i czerpaniem zysków z eksploatacji ukraińskich złóż surowców naturalnych.

Źródło na które powołał się "Guardian" wskazuje natomiast, że najnowszy dokument zawiera żądanie, aby Międzynarodowa Korporacja Finansowania Rozwoju USA przejęła kontrolę nad gazociągiem transportującym gaz z zachodniej Rosji do Użgorodu i dalej do Europy.

Zbudowany w czasach radzieckich gazociąg jest kluczowym elementem krajowej infrastruktury i głównym szlakiem transportu rosyjskiego gazu do Europy Zachodniej.

Ekspert z Ukrainy: Amerykanie chcą wszystkiego, co mogą dostać

Wołodymyr Landa, starszy ekonomista w Centrum Strategii Ekonomicznej, powiedział, że Amerykanie chcą "wszystkiego, co mogą dostać". Jednak jego zdaniem, ich żądania "typu kolonialnego" mają niewielkie szanse na akceptację przez Kijów.

Jesienią ubiegłego roku Wołodymyr Zełenski zaproponował przyznanie USA dostępu do słabo rozwiniętego sektora mineralnego Ukrainy. Przewidywał umowę, zgodnie z którą nowa administracja Trumpa dostarczałaby Ukrainie broń w zamian za przyszłe zyski ze wspólnych inwestycji.

Jak napisał "Guardian", zamiast tego prezydent USA odmówił przyjęcia zobowiązań w zakresie bezpieczeństwa lub wsparcia wojskowego, ale i tak zażądał minerałów. W zeszłym tygodniu narzekał, że Zełenski próbuje "wycofać się z umowy" i powiedział, że przywódca Ukrainy będzie miał "duże problemy", jeśli jej nie podpisze.

Rozmawiając z dziennikarzami w czwartek, Zełenski powiedział, że jest gotowy zawrzeć umowę w celu modernizacji swojego kraju, ale Ukraina może się zgodzić na nią tylko wtedy, gdy między obiema stronami będzie "parytet", a dochody będą podzielone "po równo".

- Po prostu bronię tego, co należy do Ukrainy. Powinno to być korzystne zarówno dla Stanów Zjednoczonych, jak i Ukrainy. To właściwa rzecz do zrobienia - powiedział Wołodymyr Zełenski.

