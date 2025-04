Bliski współpracownik Donalda Trumpa, specjalny wysłannik ds. Ukrainy i Rosji Keith Kellogg mówił w wywiadzie, że Ukraina może zostać podzielona na strefy podobnie jak Berlin po II wojnie światowej. W późniejszym wpisie w mediach społecznościowych Kellogg stwierdził jednak, że "w dyskusjach o podziale odnosił się do obszarów lub stref odpowiedzialności sił sojuszniczych bez wojsk USA".

Specjalny wysłannik prezydenta USA Donalda Trumpa ds. Ukrainy i Rosji Keith Kellogg przekazał w rozmowie z dziennikiem "Times", że porozumienie pokojowe dotyczące wojny w Ukrainie może przyczynić się do podzielenia państwa na kilka stref, podobnie jak Berlin po II wojnie światowej.

W piątkowym wywiadzie Kellogg stwierdził również, że istnieje możliwość wysłania przez wojska brytyjskie i francuskie "sił bezpieczeństwa" na zachód Ukrainy, które doprowadziłyby do stworzenia "strefy kontroli".

Rosyjscy żołnierze zdaniem współpracownika Donalda Trumpa mogliby pozostać na okupowanym wschodzie Ukrainy. Z kolei między francusko-brytyjskimi a rosyjskimi siłami powstałaby strefa zdemilitaryzowana i kolejna - utworzona przez wojska Ukrainy.

Kellog: Nie miałem na myśli podziału Ukrainy

"Siły Wielkiej Brytanii i Francji rozlokowane na zachód od rzeki Dniepr nie prowokowałyby Rosji w jakikolwiek sposób" - ocenił członek administracji Trumpa. Podkreślił jednocześnie, że USA nie wyślą na Ukrainę swoich wojsk.

Kellogg, komentując na platformie X artykuł brytyjskiego dziennika, napisał, że "błędnie przedstawia on to, co powiedział".

"Mówiłem o siłach oporu rozlokowanych po zawieszeniu broni, które miałyby wspierać suwerenność Ukrainy. W dyskusjach o podziale odnosiłem się do obszarów lub stref odpowiedzialności sił sojuszniczych bez wojsk USA. Nie miałem na myśli podziału Ukrainy" - podkreślił.

Propozycja Steve'a Witkoffa. Chce przekazać ukraińskie terytorium Rosji

Według nieoficjalny informacji przekazanych przez agencję Reuters Steve Witkoff, specjalny wysłannik Donalda Trumpa ds. Bliskiego Wschodu zaproponował prezydentowi USA przekazanie Federacji Rosyjskiej czterech regionów Ukrainy.

Pomysłowi sprzeciwił się Keith Kellogg. W czasie spotkania z Donaldem Trumpem stwierdził wówczas, że władze w Kijowie nigdy nie zgodzą się na taki ruch.

