Rosyjska broń jądrowa w kosmosie? Szef NATO: Niepokojące

Rosja bada możliwość umieszczenia broni nuklearnej w kosmosie - przekazał w wywiadzie dla "Welt am Sonntag" szef NATO Mark Rutte. Jak dodał, że jest tym "bardzo zaniepokojony". Ocenił, że dałoby to Moskwie możliwości do strącenia tysięcy satelitów, które odpowiadają m.in. za obronność.