O śmierci o. Jana Andrzeja Kłoczowskiego poinformowały władze Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. "Wspólnota akademicka z wielkim bólem przyjęła wiadomość o śmierci Ojca Profesora Jana Andrzeja Kłoczowskiego OP, dominikanina, wybitnego filozofa, teologa i duszpasterza akademickiego, wieloletniego kierownika Katedry Filozofii Religii na Wydziale Filozoficznym UPJPII i wykładowcy naszego Uniwersytetu Papieskiego" - czytamy w komunikacie.

"Był to wielki filozof i dobry człowiek, mam więc nadzieję, że Pan nasz zabrał go do Nieba. Niech o. Jan odpoczywa w pokoju Chrystusa" - skomentował rektor uczelni ks. prof. Robert Tyrała.

Otrzymał tytuł mistrza świętej teologii

O. prof. dr hab. Jan Andrzej Kłoczowski OP, urodził się 5 lipca 1937 r. w Warszawie. Po uzyskaniu magisterium z historii sztuki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, w roku 1963 wstąpił do zakonu dominikanów, a następnie w roku 1970 otrzymał święcenia kapłańskie.

W 1971 r. rozpoczął wykłady w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym oo. Dominikanów w Krakowie w zakresie filozofii religii oraz filozofii Boga. W 1975 r. uzyskał doktorat z filozofii na podstawie rozprawy Człowiek bogiem człowieka. Filozoficzny kontekst interpretacji religii w myśli Feuerbacha (Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Nauk Humanistycznych).

Od roku 1979 prowadził wykłady z zakresu filozofii i fenomenologii religii w ramach Wydziału Teologicznego w Krakowie, a od 1982 Papieskiej Akademii Teologicznej, gdzie w 1995 został mu nadany tytuł profesora.

Przez lata związany był z Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, prowadził regularnie wykłady monograficzne w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz jako zaproszony wykładowca na wielu uczelniach w Polsce i za granicą, uczestniczył w licznych konferencjach naukowych. Był promotorem wielu prac magisterskich oraz rozpraw doktorskich.

We wrześniu 2014 roku, generał zakonu, o. Bruno Cadoré, przyznał o. Janowi Andrzejowi Kłoczowskiemu OP tytuł mistrza świętej teologii, najwyższy dominikański tytuł naukowy.

Charyzmatyczny kapłan, duszpasterz akademicki

Jego praca nie ograniczała się jedynie do dziedziny naukowej - był również cenionym duszpasterzem opozycji demokratycznej w latach 70. i 80. XX wieku oraz środowisk naukowych.

W stanie wojennym, z inicjatywy o. Kłoczowskiego, przy krakowskim klasztorze dominikanów powstał Komitet Pomocy dla Osób Aresztowanych i Internowanych. Sam został za swoją działalność aresztowany, a uwolniony dzięki interwencji kard. Franciszka Macharskiego.

Przez wiele lat odprawiał mszę św. o godz. 12.00 w kościele dominikanów w Krakowie, która gromadziła rzesze wiernych, zwłaszcza młodzież studencką. Charyzmatyczny kapłan, duszpasterz akademicki, szczególnie związany z dominikańską "Beczką", odegrał ogromną rolę w kształtowaniu myślenia religijnego wielu pokoleń. Określany mianem "człowieka spotkania" był autorytetem pociągającym ku wierze i nauce dzięki swojemu intelektowi, wiedzy, a nade wszystko otwartości na drugiego człowieka.

- Dla mnie osobiście filozofia wiąże się ściśle z moim rozumieniem i przeżywaniem wiary. Myślenie nie sprzeciwia się, lecz pogłębia i poszerza horyzonty wiary, otwierając człowieka na pracę rozumu, jak i ucząc go dojrzałej wolności. Dla wychowania dojrzałego, odpowiedzialnego, mądrego chrześcijanina, katolika potrzebna jest pogłębiona formacja myślenia. Z całą świadomością, że nie należy myślenia filozoficznego mylić z jakąkolwiek ideologią - mówił o. J.A. Kłoczowski w 2017 roku, odbierając srebrny medal Cracovia Merenti.

Pogrzeb o. Jana Andrzeja Kłoczowskiego odbędzie się w środę, 16 kwietnia 2025 r., o godz. 10.00 w bazylice Świętej Trójcy przy ul. Stolarskiej 12 w Krakowie.

dk/ anw / Polsatnews.pl