Eksplozja w liceum. Są ranni, ewakuacja całej szkoły

Trzy osoby trafiły do szpitala, po tym jak w trakcie dni otwartych w III Liceum Ogólnokształcącym we Wrocławiu podczas przeprowadzania eksperymentu doszło do eksplozji. Strażacy, którzy przybyli na miejsce podjęli decyzję o ewakuacji całej szkoły. - W sumie budynek opuściło około 150 osób - przekazał polsatnews.pl kpt. Damian Górka z zespołu prasowego KM PSP we Wrocławiu.