Jeśli doniesienia mediów się potwierdzą, będzie to trzecie już spotkanie Witkoffa i Putina mające na celu osiągnięcie porozumienia w sprawie zawieszenia broni w Ukrainie. W ostatnich tygodniach miało miejsce spowolnienie w negocjacjach, co skłoniło prezydenta Trumpa do wyrażenia wściekłości wobec powolnej rosyjskiej strategii negocjacyjnej. Oczekuje się, że ta wizyta przyniesie zmianę dynamiki rokowań.

Trump grozi sankcjami. Rubio czeka na pozytywny sygnał Putina

Jeśli do końca miesiąca nie zostanie konsensus, Trump może nałożyć dodatkowe sankcje na Rosję za pomocą rozporządzenia wykonawczego bądź przy pomocy Kongresu.

ZOBACZ: Steve Witkoff przewiduje rozejm w Ukrainie. "W ciągu kilku tygodni"

- Już w najbliższych tygodniach, nie miesiącach, dowiemy się, czy Rosja poważnie podchodzi do kwestii pokoju. Mam nadzieję, że tak - powiedział w ubiegłym tygodniu Sekretarz Stanu Marco Rubio.

Ukraina zgadza się na rozejm, Rosja zgłasza nowe żądania

W ubiegłym tygodniu Witkoff gościł w Waszyngtonie wysłannika Putina Kiriłło Dmitrijewa. Ukraina zgodziła się na zawieszenie broni, lecz Rosja wysunęła serię nowych żądań, w tym zniesienie części sankcji.

ZOBACZ: "Putin popiera zawieszenie broni". Kreml stawia warunki

Witkoff spotkał się już z Putinem w ubiegłym miesiącu i otrzymał od niego "osobisty podarunek" dla Trumpa. Media ujawniły później, że był to portret prezydenta USA wykonany przez "czołowego rosyjskiego artystę".

osg/pbi / Polsatnews.pl