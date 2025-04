- Współpracujemy z Chinami, by ustalić datę spotkania na terenie Chin planowanego wstępnie na drugą połowę lipca - oświadczył urzędnik.

Branża motoryzacyjna kością niezgody. Będą negocjacje

W ostatnich dniach miały miejsce rozmowy telefoniczne Ursuli von der Leyen z premierem Chin Li Qiangiem, a także komisarza UE ds. handlu Marosza Szefczovicza z chińskim odpowiednikiem Wangiem Wentao. Uzgodniono rozpoczęcie negocjacji w sprawie cen pojazdów elektrycznych oraz mówiono o dwustronnych inwestycjach w branży motoryzacyjnej.

Obie strony zgodziły się na śledzenie skutków ubocznych handlu powstałych wskutek nałożenia nowych ceł przez Waszyngton. Państwa Wspólnoty obawiają się, że zostaną zalane przez tanie chińskie towary przekierowane z USA, zwiększając presję konkurencyjną na rodzimych producentów.

Próba poprawy stosunków. Po raz pierwszy od 2022 roku

Bruksela liczy na wzmocnienie stosunków z Pekinem nadszarpniętych przez wsparcie Chin dla Rosji w wojnie w Ukrainie.

Nie będzie to jednak łatwe, ponieważ UE nałożyła w ubiegłym roku dodatkowe 35-procentowe cła na elektryczne pojazdy z Państwa Środka w dodatku do istniejących wcześniej 10-procentowych taryf na wszystkie samochody. Wywołało to niezadowolenie Pekinu, który mierzy się z poważnym problemem nadprodukcji w całym sektorze.

osg/pbi / Polsatnews.pl