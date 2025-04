"Sławomir Jerzy Mentzen działając w ramach kampanii wyborczej rozpowszechniał nieprawdziwe informacje jakoby Szymon Hołownia zaprosił nielegalnych imigrantów z granicy z Białorusią do Sejmu, robił sobie z nimi 'sweet focie' i wrzucał do Internetu" - brzmi oświadczenie kandydata Konfederacji. Wcześniej sąd w uznał, że polityk ma sprostować "nieprawdziwe informacje" na temat marszałka Sejmu.

W czwartek wieczorem Sławomir Mentzen - jeden z liderów Konfederacji i kandydat tej formacji na prezydenta - zamieścił w mediach społecznościowych oficjalne przeprosiny pod adresem marszałka Sejmu Szymona Hołowni.

"Pełnomocnik Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Sławomira Jerzego Mentzena oraz pan Sławomir Jerzy Mentzen oświadczają, że Sławomir Jerzy Mentzen działając w ramach kampanii wyborczej rozpowszechniał nieprawdziwe informacje jakoby Szymon Hołownia zaprosił nielegalnych imigrantów z granicy z Białorusią do Sejmu, robił sobie z nimi 'sweet focie' i wrzucał do Internetu" - czytamy w piśmie.

Sławomir Mentzen przeprosił Szymona Hołownię. Potem opublikował drugi wpis

Po oficjalnych przeprosinach lider Nowej Nadziei opublikował również drugi wpis, do którego dołączył zdjęcie Hołowni z imigrantami w Sejmie.

"Szymon Hołownia nie zaprosił do Sejmu nielegalnych imigrantów i nie robił sobie z nimi zdjęć. Oni tylko nielegalnie wdarli się do Polski, przebywali w ośrodkach dla nielegalnych imigrantów, rząd Tuska ich zalegalizował, a na koniec zostali zaproszeni do Sejmu przez Hołownię i robili sobie z nim zdjęcia" - stwierdził.

Awantura o migrantów w Sejmie. Marszałek złożył pozew w trybie wyborczym

Przypomnijmy: we wtorek Hołownia ogłosił, że planuje złożyć pozew w trybie wyborczym przeciwko Mentzenowi. - Chodzi o wypowiedź Mentzena, którą miał w czasie ostatniego posiedzenia Sejmu, gdzie zarzucił mi zapraszanie nielegalnych migrantów do polskiego Sejmu - jest to od początku do końca kłamstwo - wyjaśnił w rozmowie z dziennikarzami w Dobczycach (woj. małopolskie).

"Mentzen boi się debaty, ale nie boi się kłamać. Złożyłem pozew w trybie wyborczym przeciwko kandydatowi Konfederacji za kłamstwa głoszone przez niego z mównicy sejmowej. Zmierzymy się w sądzie, Panie Sławku. Rozstrzygnięcie błyskawicznie" - napisał w sieci lider Polski 20250.



Chodzi o wydarzenia z grudnia 2023 r., kiedy to marszałek Sejmu zorganizował w jego gmachu spotkanie wigilijne dla potrzebujących, na które zaproszono ubogich, osoby z niepełnosprawnościami, podopiecznych organizacji pozarządowych oraz uchodźców.

Jest decyzja sądu. Szymon Hołownia: Mentzen jest kłamcą

W środę Sąd Okręgowy w Warszawie zdecydował, że kandydat Konfederacji na prezydenta musi sprostować "nieprawdziwe informacje jakoby Szymon Hołownia zaprosił nielegalnych imigrantów z granicy z Białorusią do Sejmu" oraz "Szymon Hołownia robił sobie z nielegalnymi imigrantami z granicy z Białorusią sweetfocie i wrzucał do internetu".

Hołownia skomentował wyrok w serwisie X. "Mentzen jest kłamcą - tak właśnie orzekł sąd. 3:0, jest kolejne zwycięstwo i obiecany hattrick. Gramy dalej, Panie Sławku?" - napisał.

Polityk Konfederacji miał formalnie dobę na złożenie ewentualnego zażalenia do sądu apelacyjnego. Z informacji Interii wynikało, że sztab Mentzena nie odwoła się od wyroku, będąc przekonanym iż wyrok nie zostanie zmieniony.

