W środku hali w Końskich nie ma dwóch mównic, ale jest ich już pięć - przekazał reporter Polsat News. Jak dodał, reżyser debaty przedwyborczej zapowiedział, że "postawimy tyle tyle mównic, ile będzie trzeba". Co chwilę nowi kandydaci deklarują przyjazd do miasta. Debata rozpocznie się o 20:00. Transmisja m. in. w telewizji Polsat News.