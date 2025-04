Debata przedwyborcza w Końskich [RELACJA LIVE]

W piątek o godz. 20:00 rozpocznie się debata przedwyborcza w Końskich. Sztaby Karola Nawrockiego i Rafała Trzaskowskiego wyraziły gotowość do udziału w telewizyjnej debacie prezydenckiej w Końskich. Wciąż jednak różnią się co do jej organizacji. Zapraszamy na relację live.