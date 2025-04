Debatę, która odbędzie się w Końskich w piątek 11 kwietnia o godzinie 20:00, będzie można obejrzeć m.in. w Polsat News oraz Polsat News Polityka.

Telewizja Polska S.A. wcześniej wyraziła gotowość do wyprodukowania sygnału z "Debaty Przedwyborczej" w Końskich z udziałem kandydatów na Urząd Prezydenta RP: Karola Nawrockiego i Rafała Trzaskowskiego. TVP S.A., TVN 24 i Polsat News są gotowe do przeprowadzenia transmisji i udostępnienia bezpłatnie sygnału telewizyjnego innym zainteresowanym mediom.

ZOBACZ: Telewizyjna debata w Końskich. Jest gotowość obu sztabów

TVP S.A TVN 24 i Polsat News wyznaczyły jako prowadzących: Joannę Dunikowską-Paź (TVP), Grzegorza Kajdanowicza (TVN24) oraz Piotra Witwickiego (Polsat News).

Debata w Końskich. O której godzinie rozpocznie się transmisja?

Sztaby Karola Nawrockiego i Rafała Trzaskowskiego wyraziły już gotowość do udziału w telewizyjnej debacie prezydenckiej w Końskich. Wciąż jednak różnią się co do jej organizacji.

"Odpowiadając na pismo w sprawie zasad przeprowadzania 'Debaty Przedwyborczej 2025' w dniu 11.04.2025 roku, podtrzymujemy chęć udziału Karola Nawrockiego w debacie. Jednocześnie podkreślamy, że debata powinna być prowadzona przez przedstawicieli 5 stacji telewizyjnych: Telewizji Polskiej w likwidacji, TVN, Polsat, TV Republika praz wPolsce24. Jesteśmy gotowi do rozmów na temat organizacji takiego wydarzenia" - wskazano w porannym oświadczeniu sztabu PiS podpisanym przez Piotra Milowańskiego.

Nieco później nowy komentarz do sprawy zamieścił w sieci Paweł Szefernaker.

"Uwaga! Dementuję pojawiające się w mediach informacje. Debata prezydencka w formule przedstawionej przez TVP, TVN i Polsat nie została przez nas zaakceptowana. Formuła tej debaty wyklucza miliony Polaków. Chcemy debaty 5 telewizji! Nikogo nie wykluczamy! Chcemy debaty fair play!" - napisał szef sztabu kampanii Karola Nawrockiego.

Przypomnijmy, że kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski w środę opublikował nagranie na X (dawniej Twitter), w którym zaproponował Karolowi Nawrockiemu debatę w najbliższy piątek, 11 kwietnia, w Końskich (woj. świętokrzyskie) o godzinie 20.

Nawrocki po kilku godzinach odpowiedział, że jest gotowy do debaty; postawił jednak warunek - w debacie udział mają wziąć wszystkie telewizje informacyjne.

Wybory prezydenckie 2025. Zasady przeprowadzania "Debaty Przedwyborczej"

Zasady debaty:

Miejsce debaty: Końskie

Czas debaty: około 90 minut

Tytuł debaty: Debata przedwyborcza 2025

Emisja debaty live: TVP1, TVP Info, TVN 24, Polsat News i POLSAT NEWS POLITYKA

Bloki tematyczne:

Bezpieczeństwo

Polityka zagraniczna

Gospodarka

Układ debaty:

W każdej części każdy z trzech dziennikarzy zada po dwa pytania identycznej treści obu kandydatom. czas pytania 30 sek. Czas na odpowiedź - 1 minuta. Kolejność odpowiedzi będzie wylosowana.

W każdym bloku tematycznym po odpowiedzi na pytania dziennikarzy kandydaci będą mogli zadać kontrkandydatowi po jednym pytaniu. Czas na pytanie - 30 sek. Czas na odpowiedź - 1 minuta. Czas na ripostę - 30 sek. Kto pierwszy będzie zadawał pytanie wzajemne - zdecyduje losowanie.

ZOBACZ: Debata prezydencka w Końskich. Nawrocki odpowiedział Trzaskowskiemu

Po trzech blokach tematycznych proponujemy rundę pytań wzajemnych. Każdy z kandydatów na Urząd Prezydenta RP będzie mógł zadać kontrkandydatowi po trzy pytania. Czas na pytanie 30 sek. Czas na odpowiedź - 1 minuta. Czas na ripostę - 30 sek. Kolejność zadawania pytań wzajemnych - o tym zadecyduje losowanie.

Na zakończenie debaty każdy z kandydatów ma 2 minuty na podsuwanie swojego wystąpienia tzw. swobodną wypowiedź.

Pytania nie będą znane kandydatom, oraz ich pełnomocnikom przed debatą. Czas wypowiedzi kandydatów będzie mierzony i wizualizowany. Koniec czasu wypowiedzi będzie sygnalizowany "gongiem" - efektem audio.

WIDEO: Nowy ruch śledczych ws. Romanowskiego. Zwrócili się do Budapesztu Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

red / polsatnews.pl