"Chrobry by się nie powstydził". Premier zapowiada "wielkie" wydarzenie

Premier ogłosił, że 26 kwietnia w Warszawie odbędą się huczne obchody Tysiąclecia Korony Polskiej. - Obchody będą naprawdę iście królewskie. Mówię wam, Chrobry by się takich nie powstydził - zachęcał Donald Tusk podkreślając, że "mamy tysiąc powodów do dumy" i do świętowania. Tymczasem w najbliższą sobotę stołecznymi ulicami przejdzie marsz, do udziału w którym zachęcał Jarosław Kaczyński (PiS).