Pat ws. debaty prezydenckiej. PiS wskazało "warunek"

Negocjacje ws. debaty nie przyniosły rezultatu. Sztab Karola Nawrockiego domaga się, aby wzięło w niej udział pięć telewizji. - To jest nasz warunek - poinformował Paweł Szefernaker. "Sztab PiS nie potwierdził, że weźmie udział w debacie trzech telewizji. My potwierdzamy i będziemy!" - przekazała z kolei przedstawicielka sztabu Rafała Trzaskowskiego, Wioletta Paprocka-Ślusarska.

W siedzibie Telewizji Polskiej w czwartek odbyło się spotkanie przedstawicieli sztabów Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego w sprawie organizacji debaty prezydenckiej.

Co z debatą? "To jest nasz warunek"

- Przez dwie godziny próbowaliśmy ustalić, żeby debata była debatą pięciu telewizji. Telewizja Polsat uznała, że jest elastyczna i może to być debata pięciu telewizji - powiedział po rozmowach kierujący sztabem Nawrockiego Paweł Szefernaker.

Jak dodał, "reszta uczestników tego spotkania, jak dotąd, nie godzi się na to, żeby zwiększyć format spotkania i żeby mogło to być pięć telewizji".

- Apelujemy o to, żeby to był format debaty pięciu telewizji: Telewizji Republika, wPolsce24 oraz TVN, TVP i Polsat - powiedział.

ZOBACZ: Oświadczenie Polsatu ws. debaty prezydenckiej. "Najważniejszy jest widz"

- To jest nasz warunek organizacji debaty. Z szacunku do wszystkich Polaków, chcemy debaty pięciu telewizji - powtórzył. - Niestety po stronie sztabu Rafała Trzaskowskiego nie ma chęci do tego, żeby zorganizować tę debatę - dodał.

Jak ocenił, "boją się się Republiki i wPolsce dlatego nie chcą poszerzyć tego formatu". - To jest brak szacunku dla ludzi, którzy oglądają inne telewizje. My nie chcemy nikogo eliminować, chcemy żeby było pięciu dziennikarzy z pięciu telewizji - podkreślił Szefernaker.

Debata o debacie. "Czekamy jutro w Końskich"

Głos po spotkaniu w siedzibie TVP zabrała również szefowa sztabu Rafała Trzaskowskiego, Wioletta Paprocka-Ślusarska.

"Zakończyło się 2h spotkanie ws. jutrzejszej debaty z TVP, TVN i Polsatem. W związku z ciągłym przerywaniem i brakiem możliwości poznania warunków debaty uzgodniliśmy, że telewizje prześlą sztabom propozycje zasad debaty mailem" - poinformowała w mediach społecznościowych. "Czekamy na nie i czekamy jutro w Końskich!" - dodała.

W kolejnym wpisie wyjaśniła, że "sztab PiS nie potwierdził, że weźmie udział w jutrzejszej debacie z udziałem trzech telewizji". "My potwierdzamy i będziemy!" - zapewniła.

ZOBACZ: Debata prezydencka w Końskich. Nawrocki odpowiedział Trzaskowskiemu

Sprawę debaty skomentował wcześniej sam Rafał Trzaskowski. - Jest nadzieja, że już jutro będzie debata z Karolem Nawrockim, chociaż dochodzą do mnie takie głosy, że zdaje się, że pan Szefernaker, czyli szef sztabu, wymięka, dlatego że awanturuje się na tych spotkaniach, gdzie miały być ustalone najważniejsze zasady debaty - powiedział na spotkaniu w Kaliszu.

- Szkoda by było, gdyby nie starczyło Nawrockiemu i jego sztabowi odwagi do tego, żeby stanąć i debatować, bo sami tej debaty chcieli, a ja jestem gotowy na tę debatę i będę czekał w Końskich jutro o godzinie 20 - dodał.

Oświadczenie Polsatu ws. debaty prezydenckiej

Wcześniej w czwartek oświadczenie w sprawie debaty wydała Telewizja Polsat. - Zależy nam, żeby nasi widzowie mogli zobaczyć debatę. Czy będzie trzy, czy pięć, czy 10 stacji, nie ma dla nas znaczenia. Najważniejszy jest widz. Ostateczną decyzję podejmą sztaby - przekazał Wiesław Walendziak, Członek Zarządu i Redaktor Naczelny Telewizji Polsat.



- Jako Polsat zawsze angażujemy się konstruktywnie w kreowanie odpowiednich warunków dla przeprowadzenia takich debat. Dotyczy to również innych kandydatów - dodał.

W środę kandydat KO Rafał Trzaskowski zaproponował popieranemu przez PiS kandydatowi Karolowi Nawrockiemu debatę, która miałaby odbyć się w najbliższy piątek, 11 kwietnia, w Końskich (woj. świętokrzyskie). Nawrocki odpowiedział, że jest gotowy do debaty. Postawił jednak warunek - mają w niej udział wziąć wszystkie telewizje. Jeszcze tego samego dnia między sztabami kandydatów rozpoczął się spór dotyczący miejsca i terminu spotkania ws. organizacji debaty.

dk/anw / Polsatnews.pl