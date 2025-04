- Jako Polsat zawsze angażujemy się konstruktywnie w kreowanie odpowiednich warunków dla przeprowadzenia takich debat. Dotyczy to również innych kandydatów - dodał.

Wybory prezydenckie. Debata kandydatów na prezydenta w Końskich

Kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski w środę opublikował nagranie na X, w którym zaproponował Karolowi Nawrockiemu debatę w najbliższy piątek, 11 kwietnia, w Końskich (Świętokrzyskie). Nawrocki po kilku godzinach odpowiedział, że jest gotowy do debaty; postawił jednak warunek - w debacie udział mają wziąć wszystkie telewizje informacyjne.

Kierujący sztabem Nawrockiego Paweł Szefernaker zaprosił w środę do siedziby sztabu w Warszawie Wiolettę Paprocką-Ślusarską, szefową sztabu Trzaskowskiego, by ustalić zasady debaty. Z kolei Paprocka zamieściła na X pismo Telewizyjnej Agencji Informacyjnej (TAI), w którym TVP informuje, że "Telewizja Polska S.A., TVN24 oraz Polsat News gotowe są do zorganizowania i transmitowania debaty". TAI zaprosiła przedstawicieli sztabów na spotkanie organizacyjne w czwartek o godz. 12 w siedzibie TVP przy ul. Woronicza 17.

ZOBACZ: Co z debatą w Końskich? Szef sztabu Nawrockiego odpowiada wymijająco

Wcześniej na osobne spotkanie zapraszał sztab kandydata PiS - rozmowy Szefernakera z Paprocką miało odbyć się o godz. 15 w środę. Po godz. 15.30 szef sztabu Nawrockiego wyszedł do dziennikarzy i poinformował ich, że Paprocka nie przyszła. Dodał, że zaproszenie do siedziby TVP na czwartek na godz. 12, skierowane przez TVP, TVN i Polsat miało zastrzeżenie, że telewizje są otwarte na inny termin i inne zaproponowane miejsce.

Szefernaker oświadczył, że kierowany przez niego sztab "właśnie przedstawia inny termin i inne miejsce rozmowy, o tym, jak ta debata ma wyglądać", a mianowicie czwartek godz. 12 w Centrum Prasowym Foksal. Doprecyzował, że sztab zaprasza też wPolsce24, Telewizję Republika i wszystkie inne media, które będą chciały wziąć udział w organizacji debaty.

Dopytywany, czy - jeśli warunek dopuszczenia wszystkich mediów do debaty nie zostanie spełniony - to debaty nie będzie, Szefernaker odpowiedział: "Jestem przekonany, że zrobimy wszystko, żeby ta debata była". "Nie zakładam, że druga strona nie chce tej debaty. Druga strona skoro zaproponowała, to znaczy, że chce debaty" - zauważył.

Spotkanie sztabów ws. debaty prezydenckiej

Paprocka-Ślusarska odpowiedziała na X, nawiązując do ostatnich debat przed wyborami parlamentarnymi w 2023 r. i wyborami samorządowymi w 2024 r.: "To jeszcze raz po kolei ws. ustalania warunków debat: Październik 2023 spotkanie sztabów w TVP (byłam ja i był PiS). Marzec 2024 spotkanie sztabów w TVP (byłam ja i był PiS). A dzisiaj coś na Nowogrodzkiej chcecie ustalać? Panowie, odrobinę powagi. Widzimy się jutro o 12.00".

W czwartek na portalu X Szefernaker poformował, iż otrzymał pismo, zgodnie z którym trzy największe telewizje będą czekać na przedstawiciela sztabu Nawrockiego w siedzibie TVP. "Uważamy, że siedziba telewizji w likwidacji, siłą i bezprawnie przejęta przez koalicję 13 grudnia to nie jest neutralny grunt na ustalanie zasad prezydenckiej debaty fair play! Równie dobrze moglibyście zaproponować siedzibę Premiera Tuska" - stwierdził Szefernaker. "Dziś 10.04 w samo południe, czekamy w SDP przy ulicy Foksal 3/5" - dodał.

ZOBACZ: Debata prezydencka w Końskich. Nawrocki odpowiedział Trzaskowskiemu

"Dajcie już spokój. Byłam na Woronicza ws. debaty w 2023 w czasie, kiedy TVP kierował polityk PiS Jacek Kurski. I nie płakałam po mediach. Do zobaczenia" - odpisała mu na tym samym portalu Paprocka-Ślusarska, prostując w kolejnym wpisie, że wtedy telewizją nie kierował już Jacek Kurski.

Ostatecznie techniczne spotkanie w tej sprawie rozpoczęło się w czwartek o godzinie 12 w budynku TVP przy ul. Woronicza. Pojawili się na nim Paweł Szefernaker i Wioletta Paprocka-Ślusarska. Przed godz. 14 sztaby przekazały, że nie doszły do porozumienia ws. debaty.

WIDEO: Nowy ruch śledczych ws. Romanowskiego. Zwrócili się do Budapesztu Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

red. / Polsatnews.pl