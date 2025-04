- To była misja ważna państwowo i historycznie. Oni o tym wiedzieli, ponosili trud tej wyprawy. Niestety, nigdy nie wrócili - mówił prezydent Andrzej Duda o ofiarach katastrofy smoleńskiej. Prezydent podkreślał, że "nigdy nic nie naprawi tej straty". - Tym, którzy oddali swe życie w służbie RP wieczna chwała i pamięć - powiedział Duda w trakcie obchodów w Krakowie.

Andrzej Duda oddał hołd ofiarom katastrofy smoleńskiej w Krakowie.

- Lecieli, by własną obecnością zadać kłam propagandzie sowieckiej, która przez lata realizowała tzw. kłamstwo katyńskie. To była misja ważna państwowo i historycznie. Oni o tym wiedzieli, dlatego tam lecieli i ponosili trud tej wyprawy. Niestety, nigdy nie wrócili - mówił prezydent.

- Nigdy nic nie naprawi ich najbliższym i Rzeczpospolitej tej straty - podkreślił Duda. - To jest ból, który nie mija, mimo że minęło 15 lat - dodał.

Wcześniej we wpisie w mediach społecznościowych prezydent napisał, że pamięć o ofiarach katastrofy to "wielkie zobowiązanie dla nas wszystkich, zobowiązanie do ciężkiej pracy na rzecz Polski".

"Każdego dnia. Jesteśmy to winni tym wszystkim wspaniałym ludziom, których straciliśmy 10 kwietnia 2010 roku. W tamtych dniach jako Polacy pokazaliśmy, że w chwilach trudnych potrafimy być wspaniałą wspólnotą, potrafimy być zjednoczeni i solidarni" - dodał.

15. rocznica katastrofy smoleńskiej. Prezydent wygłosi orędzie

Prezydent Andrzej Duda tradycyjnie wziął udział w mszy świętej w Krakowie, a następnie złożył wieniec przed sarkofagiem śp. Marii i Lecha Kaczyńskich w krypcie na Wawelu. Prezydentowi towarzyszyła córka zmarłej pary prezydenckiej Marta Kaczyńska.

Następnie w Warszawie złoży wieńce m.in. przy grobach ostatniego Prezydenta RP na uchodźstwie śp. Ryszarda Kaczorowskiego, przy tablicy przed pomnikiem Ofiar Katastrofy Smoleńskiej oraz na grobach ofiar katastrofy.

W związku z 15. rocznicą katastrofy smoleńskiej w czwartek o godz. 20 planowane jest orędzie prezydenta Andrzeja Dudy.

Jutro minie piętnaście lat od katastrofy samolotu, którym polska delegacja na czele z Parą Prezydencką Lechem i Marią Kaczyńskimi leciała do Katynia uczcić pamięć pomordowanych Polaków w 70. rocznicę zbrodni katyńskiej. Samolot specjalny Tu–154M rozbił się 10 kwietnia 2010 roku o… pic.twitter.com/JteMX2ghzC — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) April 9, 2025

Katastrofa samolotu Tu-154M pod Smoleńskiem

10 kwietnia 2010 r. w katastrofie samolotu Tu-154M pod Smoleńskiem zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński i jego małżonka Maria, najwyżsi dowódcy Wojska Polskiego i ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski.

Polska delegacja zmierzała na uroczystości z okazji 70. rocznicy zbrodni katyńskiej.