- Mógłbym to zrobić - tak Donald Trump odpowiedział na pytanie o wycofanie części amerykańskich wojsk z Europy i zasugerował, że mogłoby to być przedmiotem negocjacji handlowych. Prezydent USA wyraził też zadowolenie, z faktu, iż Unia Europejska nie zareagowała odwetem na nowe amerykańskie cła.

Prezydent USA Donald Trump pytany, czy ma plany redukcji wojsk USA w Europie, odparł, że "mógłby to zrobić", dodając jednak, że "to zależy".

Donald Trump nie wyklucza wycofania wojsk z Europy. Chce negocjacji

- Płacimy za wojsko w Europie, nie otrzymujemy zbyt dużych zwrotów kosztów, podobnie jak od Korei Południowej. Więc to byłaby jedna z rzeczy do omówienia, niezwiązana z handlem, ale myślę, że uczynimy ją częścią tych rozmów, ponieważ to ma sens, byłoby miło zapakować to wszystko w jeden pakiet dla każdego kraju - powiedział prezydent USA, odnosząc się do negocjacji na temat ceł.

Trump przyznał, że decyzję o wstrzymaniu wyższych ceł na 90 dni podjął w środę rano, a rozporządzenie w tej sprawie napisał wraz ze swoimi doradcami ekonomicznymi "z serca", bez udziału prawników. Odnotował też z ulgą, że Unia Europejska wstrzymała się przed natychmiastowym nakładaniem ceł odwetowych. UE ogłosiła 25-proc. cła odwetowe w środę, lecz miały one wejść w życie w połowie kwietnia.

- Cieszę się, że się wstrzymali - powiedział Donald Trump, podkreślając, że zależy mu nie tylko na dobru Ameryki, ale też całego świata.

USA wstrzymują cła. Tak się tłumaczy Donald Trump

- Myślę, że jako Stany Zjednoczone mamy obowiązek patrzeć również na drugą stronę. Chcemy tego, co dobre dla wszystkich. Mam na myśli to, że Ameryka jest na pierwszym miejscu, ale chcemy też upewnić się, że istnieje świat, w którym można żyć i żyć szczęśliwie i tak dalej - dodał

Prezydent Trump ponownie podkreślił też potrzebę "szybkiego" dojścia do zawieszenia broni w Ukrainie, a także zawarcia umowy dotyczącej irańskiego programu jądrowego. Jak zapowiedział, planowane na sobotę spotkanie na ten temat będzie początkiem rozmów, lecz "nie ma wiele czasu". Zapewnił, że nie pozwoli Iranowi na pozyskanie broni jądrowej.