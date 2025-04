Opracowanie kompleksowego planu wsparcia dla Ukrainy, zapewnienie jej stałego dostępu do broni oraz podejmowanie działań zmierzających do zakończenia wojny. To główne cele "koalicji chętnych" utworzonej przez 33 kraje, główne europejskie, choć wśród paktu znalazły się także Australia, Nowa Zelandia, Japonia i Turcja. Przy stole brakuje jednak Stanów Zjednoczonych.