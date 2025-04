Sieć sklepów wycofuje ze sprzedaży chochlę do zupy - poinformował Główny Inspektorat Sanitarny. W kuchennym przyborze stwierdzono obecność groźnych substancji, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzkiego i nie powinny znajdować się w żywności. "Nie należy używać tego produktu" - przestrzega GIS.

Ostrzeżenie Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczy chochli do zupy "Suppenkelle" (nr artykułu 29821001001000000100).

Produkt pochodzi z Niemiec, w Polsce dystrybuowała go sieć sklepów TEDi sp. z o.o., a w sprzedaży był od 2 maja 2024 do 31 marca 2025 roku.

Niebezpieczne chochle do zupy w sklepach

GIS przekazał w komunikacie, że wycofanie kuchennego przyboru ze sklepów nastąpiło ze względu na stwierdzenie migracji pierwszorzędowych amin aromatycznych z materiału, z którego wykonana jest chochla, do żywności.

Jak czytamy, pierwszorzędowe aminy aromatyczne to substancje, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzkiego i nie powinny znajdować się w żywności.

"Nie należy używać produktów wskazanych w komunikacie do kontaktu z żywnością" - przestrzega GIS.

Produkt można zwrócić w dowolnym sklepie

Zgodnie z komunikatem sklepy TEDi otrzymały dyspozycję, by wycofać produkt ze sprzedaży i skierować go do utylizacji. Konsumenci, którzy zakupili wskazaną chochlę, mogą ją zwrócić w dowolnym sklepie sieci.

"Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej przy współpracy z polskim dystrybutorem monitorują proces wycofania kwestionowanego produktu" - czytamy w komunikacie GIS.